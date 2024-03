IA : la "stupidité des humains est le vrai problème" pour le patron de Leonardo

Le directeur général du groupe italien de défense s'inquiète surtout du manque de contrôle de l'intelligence artificielle.

(Boursier.com) — Le groupe italien Leonardo a obtenu des résultats positifs et "prometteurs" l'année dernière, a déclaré son directeur général, alors que le conglomérat de défense et d'aérospatiale a dépassé ses objectifs pour 2023 en matière de commandes, de flux de trésorerie et d'endettement...

Les commandes ont augmenté de 3,8% sur un an en 2023 à 17,9 milliards d'euros (19,34 milliards de dollars), portées par l'électronique européenne et une importante vente d'hélicoptères en Pologne.

La dette nette a diminué de plus de 23% par rapport à la même période en 2022, à 2,3 milliards d'euros, une réduction favorisée par la vente en novembre d'une participation minoritaire d'environ 8% dans son unité DRS (technologies de défense avancée). L'action Leonardo a grimpé de plus de 33% depuis le début de l'année, dopée par la hausse des budgets militaires sur fond de guerre en Ukraine.

"Stupidité"

Interrogé sur le dossier brûlant de l'intelligence artificielle, le directeur général du groupe italien de défense a déclaré vendredi qu'il était plus préoccupé par la "stupidité" des utilisateurs de l'IA que par les menaces posées par la technologie elle-même.

A lire aussi...

"Pour être honnête, ce qui me préoccupe davantage, c'est le manque de contrôle de la part des humains, qui continuent de faire la guerre après 2.000 ans", a déclaré vendredi Roberto Cingolani à la chaîne CNBC.

Selon lui, "l'intelligence artificielle est un outil... Il s'agit d'un algorithme créé par des humains, géré par des ordinateurs créés par des humains, qui contrôle des machines créées par des humains. J'ai plus peur, je suis plus inquiet de la stupidité nationale que de l'intelligence artificielle pour être honnête", a-t-il ajouté. "J'ai une formation scientifique, donc je considère définitivement la technologie comme neutre. Le problème, c'est l'utilisateur, pas la technologie elle-même".