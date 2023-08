IA : la Grande-Bretagne organisera le 1er sommet mondial début novembre

Dans un lieu mythique du décodage pendant la Seconde guerre mondiale...

(Boursier.com) — La Grande-Bretagne en a dit plus ce jeudi sur le sommet mondial sur l'intelligence artificielle (IA) qu'elle doit organiser cette année. L'événement se tiendra les 1 et 2 novembre à Bletchley Park, dans le centre du pays. Pendant la Seconde guerre mondiale, ce lieu était le principal site de décryptage du Royaume-Uni (le Government Code and Cypher School), où les chiffres et les codes de plusieurs pays de l'Axe ont été déchiffrés.

L'objectif de ce sommet est d'évaluer les risques posés par l'IA et la manière dont ils pourraient être atténués par une action coordonnée à l'échelle internationale, a déclaré le gouvernement britannique dans un communiqué. Les gouvernements internationaux, les grandes entreprises d'IA et les experts en recherche discuteront du "développement et de l'utilisation les plus sûrs de cette technologie de pointe".

Dangers

De nombreux gouvernements réfléchissent à la manière d'atténuer les dangers des technologies émergentes, alors que l'IA dite "générative" a attiré l'attention du public et des investisseurs après le lancement en novembre dernier du robot conversationnel ChatGPT.

Des normes mondiales

La Grande-Bretagne s'est imposée comme un leader technologique à l'échelle mondiale, en lançant des initiatives telles que les monnaies numériques, la blockchain et le "Web3". L'IA est la dernière technologie ciblée par le pays, qui cherche à établir des normes mondiales. En juin, le Premier ministre Rishi Sunak a présenté la Grande-Bretagne comme le "foyer géographique de la réglementation mondiale sur la sécurité de l'IA". Mais il rivalise avec des acteurs majeurs.

Les Etats-Unis sont de loin le leader mondial en matière d'IA, avec de grandes entreprises investissant des ressources dans cette technologie. La Chine a également intensifié ses efforts dans le domaine, avec le lancement par Alibaba, Tencent et Baidu de leurs propres chatbots génératifs d'IA, pour concurrencer le célèbre ChatGPT.