Plusieurs outils d'IA, et notamment ChatGPT, le plus célèbre d'entre eux, génèrent de fausses images qui pourraient peser sur le résultat des scrutins, selon des chercheurs.

(Boursier.com) — Le président Joe Biden allongé sur un lit d'hôpital ou des agents électoraux américains brisant des machines à voter... Voilà quelques exemples d'images générées par les outils de création alimentés par l'intelligence artificielle, selon le Center for Countering Digital Hate Center (CCDH, Centre pour la lutte contre la haine numérique). L'organisation à but non lucratif surveille plus particulièrement les contenus politiques, en cette année très chargée en élections, avec en point d'orgue le scrutin présidentiel aux Etats-Unis.

La possibilité que de telles images générées par l'IA servent de "preuves photographiques" pourrait exacerber la propagation de fausses informations, posant un défi important à la préservation de l'intégrité des élections", déclarent les chercheurs du CCDH dans un rapport.

De fausses images de candidats

Le CCDH a testé ChatGPT+, l'outil d'OpenAI, Image Creator chez Microsoft, Midjourney (laboratoire de recherche indépendant) et enfin DreamStudio, qui appartient à la start-up britannique Stability AI.

A lire aussi...

Le CCDH a déclaré que les outils d'IA généraient des images dans 41% des tests des chercheurs et étaient plus sensibles aux invites (les textes demandant à l'IA générative d'effectuer une tâche spécifique) pour des photos illustrant une fraude électorale, comme des bulletins de vote jetés à la poubelle, plutôt pour que des images de Joe Biden ou de l'ancien président américain Donald Trump.

Des demandes bloquées, mais...

ChatGPT+ et Image Creator ont réussi à bloquer toutes les invites réclamant des images de candidats, indique le rapport. De son côté, Midjourney a obtenu les pires résultats de tous les outils, générant des images trompeuses dans 65% des tests des chercheurs, indique-t-il.

Certaines images de Midjourney sont accessibles publiquement et selon le CCD, il existe des preuves que certaines personnes utilisent déjà l'outil pour créer du contenu politique trompeur. Une invite utilisée avec succès par un utilisateur de Midjourney était : "Donald Trump se fait arrêter, photo de paparazzi de haute qualité".

Réaction

Interrogé par l'agence de presse Reuters, le fondateur de Midjourney, David Holz, a déclaré dans un e-mail que "des mises à jour spécifiquement liées aux prochaines élections américaines seront bientôt disponibles", ajoutant que les images créées l'année dernière n'étaient pas représentatives des pratiques de modération actuelles du laboratoire de recherche.

Un porte-parole de Stability AI a déclaré que la startup avait mis à jour ses politiques vendredi pour interdire "la fraude ou la création ou la promotion de désinformation". Chez OpenAI, un porte-parole a déclaré que l'entreprise s'efforçait d'empêcher les abus de ses outils, tandis que Microsoft n'a pas répondu aux demandes de commentaires.