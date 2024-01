IA générative : la FTC enquête sur les investissements des géants de la tech

L'autorité américaine de la concurrence a ouvert une enquête portant sur les investissements colossaux de Microsoft, Google et Amazon dans les start-ups d'intelligence artificielle générative, telles qu'OpenAI et Anthropic.

(Boursier.com) — Alors que le succès de ChatGPT, déployé en novembre 2022 par OpenAI, a déclenché une course effrénée à l'intelligence artificielle (IA) générative, les géants technologiques sont scrutés de près. Jeudi, la Federal Trade Commission (FTC) des Etats-Unis a annoncé avoir lancé une enquête sur les investissements et les partenariats impliquant des entreprises du secteur et des fournisseurs de services cloud.

L'autorité américaine de la concurrence a ordonné à Microsoft, Alphabet, Amazon, OpenAI et Anthropic de fournir des informations dans le cadre de cette enquête "afin de mieux appréhender ces relations et leur impact sur le paysage concurrentiel", explique-t-on dans un communiqué.

"L'histoire montre que les nouvelles technologies peuvent ouvrir de nouveaux marchés et encourager une concurrence saine. Alors que les entreprises s'engagent dans une course au développement et à la monétisation de l'IA, nous devons nous protéger contre les pratiques qui pourraient entraver cette opportunité", a affirmé Lina Khan, présidente de la FTC. "Notre enquête permettra de déterminer si les investissements et les partenariats entrepris par les entreprises dominantes risquent de compromettre l'innovation et de nuire à la concurrence loyale", a-t-elle ajouté.

13 milliards de dollars de Microsoft dans OpenAI

Pour rappel, Microsoft a promis d'investir jusqu'à 13 milliards de dollars sur plusieurs années dans la start-up californienne OpenAI, à l'origine du célèbre chatbot ChatGPT. Dans un communiqué, le géant américain a assuré qu'il fournirait à la FTC les informations nécessaires pour mener à bien son enquête, tout en soulignant que la collaboration entre les entreprises américaines contribuait à positionner les Etats-Unis en leader dans le domaine de l'IA.

"Les partenariats entre des entreprises indépendantes comme Microsoft et OpenAI, ainsi que de nombreuses autres, encouragent la concurrence et stimulent l'innovation", a estimé Rima Alaily, vice-présidente de Microsoft chargée de la concurrence et de la réglementation du marché.

Amazon investit 4 milliards dans Anthropic

De son côté, Amazon a annoncé fin septembre jusqu'à 4 milliards de dollars d'investissement dans Anthropic. Basée dans la Silicon Valley, cette start-up s'est forgée une réputation en adoptant une approche plus prudente que celle d'OpenAI, tout en bénéficiant également d'importants financements de la part de Google. La filiale d'Alphabet a dit espérer que l'enquête "mettrait en lumière les entreprises" qui sont moins transparentes.

OpenAI et Anthropic développent des IA entraînées sur de vastes ensembles de données. Les investissements massifs dans ces deux entreprises d'IA ont représenté plus de 10% du financement total des startups aux Etats-Unis l'an dernier, selon les données de PitchBook.