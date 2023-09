IA générative : Amazon tente de rattraper son retard

Amazon a dévoilé cette semaine une série de nouveaux appareils et a mis à jour son assistant vocal Alexa, en lui intégrant une intelligence artificielle générative...

(Boursier.com) — Alors que la concurrence se fait de plus en plus rude sur le marché de l'intelligence artificielle (IA) générative, avec de nombreuses entreprises qui se sont affirmées, telles qu'OpenAI à l'origine du célèbre robot conversationnel ChatGPT, Amazon s'efforce de rattraper son retard. Cette semaine, le géant du commerce en ligne et du cloud a annoncé son intention de mettre à jour son assistant vocal Alexa en lui intégrant une IA générative, afin d'attirer davantage d'utilisateurs vers ce produit.

L'an prochain, Alexa s'exprimera de façon plus naturelle, abandonnant le ton robotique qu'elle avait adopté pendant près d'une décennie. L'assistant vocal répondra à des questions telles que l'heure de début des matchs de football ou des suggestions de recettes, et pourra être capable de composer et de réciter des poèmes, comme l'a expliqué mercredi l'entreprise créée par Jeff Bezos, lors du lancement annuel de ses produits à Arlington, en Virginie.

"Nous avons exploité notre nouveau modèle de langage de grande envergure pour créer une manière beaucoup plus naturelle et conversationnelle de trouver du contenu en utilisant un dialogue naturel", a affirmé Tapas Roy, vice-président, produit et ingénierie, de Fire TV chez Amazon, cité dans un communiqué.

"Des questions nuancées, voire ouvertes"

"Il suffit de poser à Alexa des questions nuancées, voire ouvertes, sur n'importe quel sujet, que ce soit des genres et des acteurs, des intrigues et des scènes, et entamez une conversation qui vous proposera quelque chose de nouveau en fonction de vos préférences, même si vous ne savez pas exactement ce que vous recherchez", a-t-il expliqué.

“Alexa, talk large language models to me.”😉Our latest LLM has been significantly optimized for voice and the things we know our customers love — like having access to real-time information, efficiently controlling your smart home, and getting the most out of home entertainment. pic.twitter.com/c4yzrrnvBd >— Amazon (@amazon), via Twitter

Lancé en 2014, l'assistant vocal commercialisé par Amazon n'a jamais réussi à trouver son modèle de rentabilité, préférant orienter les acheteurs vers le site web de l'entreprise pour réaliser davantage d'achats. Accessible via des enceintes ou des télévisions compatibles, ce service fournit des réponses vocales aux questions des utilisateurs, telles que la météo locale, et peut servir de centre de contrôle pour les appareils domestiques.

Renforcer Alexa depuis l'arrivée de ChatGPT

Le géant de Seattle s'est efforcé de renforcer Alexa, notamment après l'arrivée du ChatGPT d'OpenAI en novembre dernier, qui de son côté offre des réponses précises et détaillées à des requêtes complexes. Des chatbots similaires ont provoqué un véritable engouement parmi les investisseurs pour les start-ups spécialisées dans l'IA générative.

Lors de l'événement, Amazon a également dévoilé des versions actualisées des tablettes Fire destinées aux enfants, l'Echo Show 8 (un écran), un haut-parleur pour les téléviseurs, ainsi que de nouvelles fonctionnalités de recherche sur le service FireTV pour trouver du contenu gratuit.