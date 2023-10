IA : Anthropic, le rival de ChatGPT, attaqué en justice par des géants de la musique

Trois géants de l'industrie musicale, Universal Music Group (UMG), Concord et ABKCO, ont déposé plainte contre la start-up d'IA Anthropic, l'accusant de violer les droits d'auteur des éditeurs...

(Boursier.com) — Anthropic , soutenue par Amazon qui s'est engagé à investir jusqu'à 4 milliards de dollars dans cette startup très en vue, est la cible d'une plainte déposée mercredi par trois géants de l'industrie musicale, Universal Music Group (UMG), Concord et ABKCO. Les éditeurs de musique l'accusent d'utiliser abusivement une quantité "innombrable" de paroles de chansons protégées par le droit d'auteur pour entraîner son chatbot baptisé "Claude".

Comme le rapporte 'Reuters', la plainte déposée au tribunal de Nashville, dans le Tennessee, soutient que l'entreprise concurrente d'OpenAI, à l'origine du robot conversationnel ChatGPT, viole les droits des éditeurs en utilisant les paroles d'au moins 500 chansons allant de "God Only Knows" des Beach Boys à "Gimme Shelter" des Rolling Stones, en passant par "Uptown Funk" de Mark Ronson et Bruno Mars et "Halo" de Beyoncé.

Selon l'avocat des éditeurs, Matt Oppenheim, il est pourtant "bien établi par la loi sur le droit d'auteur qu'une entité ne peut pas reproduire, distribuer et afficher les oeuvres protégées par le droit d'auteur de quelqu'un d'autre pour créer sa propre entreprise, à moins d'obtenir l'autorisation des titulaires de droits".

La première affaire impliquant des paroles de chansons

Les éditeurs reproche également à Claude de reproduire illégalement les paroles sur demande et en réponse à "toute une gamme de sollicitations qui ne cherchent pas les paroles des éditeurs", y compris "des demandes d'écrire une chanson sur un certain sujet, de fournir des suites d'accords pour une composition musicale donnée, ou d'écrire de la poésie ou de la fiction courte dans le style d'un artiste ou d'un auteur-compositeur spécifique".

Cette action en justice intentée par les éditeurs de musique semble être la première affaire impliquant des paroles de chansons et la première à l'encontre d'Anthropic, qui a notamment bénéficié du soutien financier de Google, d'Amazon et de l'ancien dirigeant de la bourse de cryptomonnaies FTX, Sam Bankman-Fried.

De nombreux titulaires de droits d'auteur, y compris des auteurs et des artistes visuels, ont déjà poursuivi des entreprises technologiques au sujet de l'utilisation de leurs oeuvres pour former des systèmes d'IA générative. En septembre dernier, alors qu'OpenAI, soutenu par Microsoft, était déjà visé par des plaintes de plusieurs écrivains populaires pour violation de leurs droits d'auteur, un nouveau groupe d'auteurs américains avait annoncé poursuivre l'entreprise à l'origine de ChatGPT, devant le tribunal fédéral de San Francisco.

Des auteurs poursuivent OpenAI et Meta

Dans leur plainte, le lauréat du prestigieux prix Pulitzer Michael Chabon, le dramaturge David Henry Hwang et les auteurs Matthew Klam, Rachel Louise Snyder et Ayelet Waldman avaient fait valoir qu'OpenAI avait reproduit leurs créations sans autorisation afin d'enseigner à l'intelligence artificielle à répondre aux messages textuels humains.

Selon les auteurs, leurs textes ont été intégrés dans l'ensemble de données d'entraînement de ChatGPT sans leur consentement et le système peut non seulement résumer avec exactitude leurs créations, mais également produire des textes qui imitent leur style d'écriture. Les auteurs, qui poursuivent également Meta pour avoir utilisé abusivement leurs oeuvres pour entraîner son logiciel d'IA LLaMA, ont réclamé un montant non spécifié de dommages et intérêts ainsi qu'un décret bloquant les "pratiques commerciales illégales et déloyales" d'OpenAI.