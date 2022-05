Hyundai propose sa première collection de NFT autour du concept de 'métamobilité'

Les 9 et 10 mai prochains, Hyundai vendra sur son site dédié 10.000 NFT "Shooting Star" officiels basés sur la technologie Ethereum.

(Boursier.com) — Les 9 et 10 mai prochains, Hyundai Motor Company proposera sur son site officiel dédié aux NFT sa première collection de jetons non fongibles (NFT) autour du concept de métamobilité, baptisée "Shooting Star". La collection "Shooting Star" s'appuie sur la dynamique créée le 18 avril dernier lorsque Hyundai a annoncé sa volonté de devenir le premier constructeur automobile à fonder une communauté NFT d'envergure mondiale.

L'enthousiasme suscité sur le marché des NFT a conduit la marque à lancer une offre initiale, les NFT "Hyundai x Meta Kongz" en édition limitée qui se sont écoulés très rapidement après leur lancement... Pour sa communauté NFT, Hyundai a créé des comptes dédiés sur Discord et Twitter, ainsi qu'un site officiel inauguré le 2 mai dernier en vue de fonder une communauté en ligne. Hyundai a mobilisé 127.000 membres sur Discord et attiré 86.000 followers sur Twitter.

Communauté active

Hyundai est omniprésent sur ces réseaux et organise divers événements à l'attention de sa communauté NFT. Les membres participent activement à la vie de la communauté en postant leurs propres memes et oeuvres de fan-art... S'agissant des événements de liste blanche, on estime à 700.000 le nombre de personnes qui se sont réunies pour acheter les NFT de Hyundai...

Les 9 et 10 mai prochains, Hyundai vendra sur son site dédié 10.000 NFT "Shooting Star" officiels basés sur la technologie Ethereum.

Le constructeur a choisi la plateforme Ethereum pour sa fiabilité et prévoit cette année de modifier durablement son processus de mint. Une pré-vente destinée aux acheteurs en liste blanche ayant remporté l'événement organisé par la communauté NFT de Hyundai se tiendra le 9 mai prochain, suivie d'une vente générale le 10 mai.

Etoile filante

La vente d'un NFT sous la forme d'une étoile filante sera suivie du dernier film de "Hyundai x Meta Kongz", qui s'achève avec la découverte par "Kongz" d'une étoile filante coincée dans l'essuie-glace d'une Hyundai Pony. À partir de cette vente, Hyundai entend créer un projet NFT complet au sein de son "univers de métamobilité". Dans le cadre de sa collection "Metamobility NFT", Hyundai applique la méthode "Reveal" en commençant par afficher une image de substitution avant de dévoiler ensuite les véritables images NFT.

En d'autres termes, les 10 000 NFT "Shooting Star" de substitution prendront la forme de différents "NFT Metamobility" exclusifs fin mai...

"À partir de nos NFT 'Shooting Star', nous entendons étendre l'expérience de la marque Hyundai dans 'l'univers de métamobilité', et offrir ainsi aux membres de notre communauté NFT des opportunités exclusives de participer à l'aventure. Nous prévoyons de lancer davantage de NFT exclusifs basés sur le concept 'd'univers de métamobilité' et de proposer aux membres un plus grand nombre d'avantages afin d'étendre la communauté à l'avenir. Nous invitons tout un chacun à prendre part à notre projet expérimental.=" commente Thomas Schemera, directeur marketing mondial et responsable de la division Expérience client chez Hyundai.