Hyundai Motor Group annonce la signature d'un protocole d'accord avec Korea Zinc

Dans le cadre d'un vaste partenariat portant sur l'ensemble de la chaîne de valeur du nickel.

(Boursier.com) — Hyundai Motor Group a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord avec Korea Zinc. Le groupe automobile s'associera à Korea Zinc, leader coréen de la fusion des métaux non-ferreux, dans le cadre d'un vaste partenariat portant sur l'ensemble de la chaîne de valeur du nickel. Étaient présents à la cérémonie de signature du protocole d'accord Heung-soo Kim, Vice-Président exécutif et directeur du Global Strategy Office de Hyundai Motor Group et Ki Duk Park, Président et co-CEO de Korea Zinc.

Ce partenariat porte notamment sur l'approvisionnement conjoint en minerai de nickel et la transformation du minerai de nickel, tout en visant à garantir un approvisionnement stable en nickel transformé et en matériaux pour batteries, et à explorer de nouveaux domaines d'activité, notamment celui du recyclage des batteries.

Les deux partenaires ont l'intention d'oeuvrer à la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement stable en nickel, une matière première clé dans la fabrication des batteries de VE. En outre, les deux sociétés prévoient d'effectuer des achats conjoints de minerais de nickel et d'investir dans des projets d'exploitation minière en vue de se procurer des matières premières répondant aux exigences de l'Inflation Reduction Act (IRA). En avril, le groupe a fait part de son intention de prendre le leadership mondial dans le domaine des véhicules électriques en produisant 3,64 millions de VE, et en se positionnant parmi les trois plus grands constructeurs de VE au monde d'ici 2030.

Priorités

Pour atteindre cet objectif, le groupe place au premier rang de ses priorités l'approvisionnement en matières premières critiques telles que le nickel et le lithium. Il recherche activement de nouveaux partenariats avec différents partenaires mondiaux spécialisés dans l'approvisionnement et la transformation de matières premières et la fabrication de matériaux destinés aux batteries.

En s'appuyant sur son expertise dans la fusion des métaux non-ferreux tels que le zinc et l'argent, Korea Zinc a créé en 2017 une filiale dédiée à la production de sulfate de nickel pour les batteries de VE. Cette société cherche à étendre sa présence dans le secteur des batteries pour VE en se focalisant sur le nickel. Dans le cadre de son expansion, elle prévoit d'établir une filiale destinée à produire un précurseur pour les batteries de VE, et envisage de construire dès cette année une fonderie de nickel dans le complexe industriel d'Ulsan.

Les approvisionnements en nickel permis par ce partenariat devraient débuter en 2026. En 2031, le groupe entend, grâce à sa collaboration avec Korea Zinc, se procurer 50 % du nickel nécessaire à la production de batteries pour VE et répondant aux exigences de l'Inflation Reduction Act (IRA).

Ce partenariat devrait également permettre au groupe de s'assurer un approvisionnement stable en matières premières pour batteries de VE répondant à d'autres réglementations régionales sur les VE, à la législation européenne sur les matières premières critiques (CRMA) ainsi qu'à d'autres exigences en matière de RSE.

Participation de 5%

Dans le cadre de cette collaboration, HMG Global, une coentreprise étrangère créée conjointement par Hyundai, Kia et Hyundai Mobis, prévoit de prendre une participation de 5% au capital de Korea Zinc... Le prix par action avoisine les 504.333 wons, la valeur totale de la transaction s'élevant quant à elle à quelque 527,2 milliards de wons. Cette acquisition d'actions et le paiement lié à cette prise de participation sont prévus pour le 12 septembre prochain, et le transfert des actions sera restreint pendant l'année suivant cette opération d'achat.

En outre, Hyundai Motor Group a obtenu le droit de proposer la nomination d'un directeur non exécutif. Outre l'achat d'actions, cette initiative a pour but de renforcer les liens stratégiques entre les deux parties et de favoriser leur coopération sur la chaîne de valeur du secteur des VE...