Hyundai inaugure son tout premier centre de formation en France, la 'Hyundai Academy'

(Boursier.com) — Pour accompagner sa croissance sur le marché français, Hyundai inaugure son tout premier centre de formation, la Hyundai Academy, dédié à la formation des équipes des 207 concessions implantées dans l'hexagone.

Développé en partenariat avec MSX International, ce centre dont la vocation est de soutenir la professionnalisation du réseau des distributeurs Hyundai représente un investissement de deux millions d'euros sur trois ans. Situé à Colombes, à deux pas du siège social de Hyundai Motor France, le site de plus de 1000 m2 matérialise les ambitions de Hyundai ainsi que son engagement auprès des concessionnaires de la marque.

Le lieu permet de proposer des formations pour l'ensemble des métiers de la concession : l'atelier, la vente, le marketing et les services après-vente. La partie technique peut accueillir jusqu'à neuf véhicules et s'adapte aux formations sur toutes les technologies et motorisations (thermique Diesel et essence, hybride, hybride rechargeable, 100% électrique à batterie et à hydrogène).

1.700 stagiaires par an !

Quatre autres salles, dont un espace showroom pour les mises en situation et une digital room pour les formations à distance, complètent l'espace. Certifiée Qualiopi (label délivré par le Ministère du Travail attestant de la qualité des formations), la Hyundai Academy prévoit de former 1.700 stagiaires par an.

"La Hyundai Academy est un pôle d'expertise au service de notre réseau qui a pour objectif de former les spécialistes de la marque qui conseillent et servent nos clients. Je suis fier de la facilité avec laquelle le réseau a adhéré à ce projet et en a parfaitement assimilé l'enjeu stratégique" commente Jean-François Taillefer, Directeur Pièces et Services de Hyundai Motor France.