Hyundai et Forze Hydrogen Racing : vers des voitures de course à hydrogène

Les étudiants qui composent cette équipe travailleront conjointement avec les experts du centre technique de Hyundai Motor Europe (HMETC)

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hyundai a annoncé avoir conclu un partenariat avec Forze Hydrogen Racing. Le team Forze est composé d'étudiants qui conçoivent et fabriquent des voitures de course électriques alimentées à l'hydrogène, et qu'ils alignent en compétition dans le but de promouvoir la mobilité hydrogène.

En 2021, Forze achèvera la première phase de développement de la mouture initiale de sa Forze IX. Puis en 2022, le team mettra en oeuvre la seconde phase de développement de cette voiture et en finalisera la réalisation. Une fois achevée, elle devrait être la voiture de course électrique à pile à hydrogène la plus rapide au monde et promet de révolutionner en profondeur l'univers des compétitions automobiles écoresponsables...

Vitesse de pointe de 300 km/h

La Forze IX revendiquera une vitesse de pointe de 300 km/h, et sera capable d'abattre le 0 à 100 km/h en moins de trois secondes. D'un poids de 1 500 kg, la Forze IX embarquera deux piles à hydrogène d'une puissance combinée de 240 kW, ainsi qu'un accumulateur offrant une puissance de suralimentation maximale de 600 kW ; elle sera, par ailleurs, équipée d'une transmission intégrale...

Hyundai s'associera à Forze pour repousser encore les limites de la mobilité hydrogène. Ces étudiants à l'esprit innovant du team Forze pourront consulter les ingénieurs du centre technique de Hyundai Motor Europe (HMETC) à Rüsselsheim en Allemagne afin de profiter pleinement de leur expertise, de leur expérience et de leur soutien.

"Forze est un team formidable qui regroupe quelques-uns des jeunes esprits les plus brillants de leur génération, et qui a fait ses preuves en transférant la technologie des piles à combustible à la piste", explique Tyrone Johnson, directeur du développement des véhicules au centre technique de Hyundai Motor Europe. "Hyundai est ravi de conclure ce partenariat avec Forze. En nous appuyant sur notre leadership en matière de mobilité hydrogène et sur la volonté de Forze de porter l'hydrogène au niveau supérieur, nous entendons élargir le champ des possibles dans le domaine de la course automobile zéro émission, et ainsi favoriser son développement".

Parcours divers et variés

L'équipe Forze Motorsport se compose de plus de 60 étudiants issus de l'université de technologie de Delft (Technische Universiteit Delft) aux Pays-Bas, avec des parcours divers et variés. Ils travaillent pendant un an, à temps plein ou partiel, au sein du team Forze afin d'accumuler de l'expérience, notamment dans le domaine de la technologie des piles à hydrogène.

Hyundai, pour sa part, fait bénéficier ce team de ses dizaines d'années d'expérience et de son leadership dans le domaine de l'innovation et du développement des véhicules à pile à combustible (FCEV). NEXO, le véhicule à pile à hydrogène de deuxième génération de la marque, a récemment décroché la note maximale et très convoitée de cinq étoiles aux essais Green NCAP...