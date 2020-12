Hyundai dévoile la version actualisée de sa 'Stratégie 2025'

Ce plan vise à accélérer le projet de Hyundai afin de devenir le leader incontesté du futur secteur de la mobilité en tant que fournisseur de solutions de mobilité intelligente.

(Boursier.com) — Hyundai Motor Company a annoncé une nouvelle feuille de route pour sa future Stratégie commerciale 2025 lors du forum "2020 CEO Investor Day" qui s'est tenu virtuellement à Séoul.

Cette stratégie globale à moyen et long terme de la marque, présentée par le Président et CEO Wonhee Lee et d'autres dirigeants aux différentes parties prenantes, dont les actionnaires et investisseurs, vise à accélérer le projet de Hyundai de devenir le leader incontesté du futur secteur de la mobilité en tant que fournisseur de solutions de mobilité intelligente.

La feuille de route actualisée de la Stratégie 2025 repose sur trois piliers principaux : système de mobilité intelligent et service de mobilité intelligent — qui font tous deux partie intégrante du projet initial dévoilé en 2019 — et solution hydrogène (H2), l'ajout de ce troisième pilier reflétant l'engagement de Hyundai en faveur du développement et de la commercialisation des piles à combustible.

Trois objectifs

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie 2025, Hyundai se fixe trois objectifs clés : améliorer la compétitivité de son activité automobile par le biais de l'électrification, se doter de bases solides afin de devenir un fournisseur de services de mobilité de premier plan et promouvoir des initiatives en faveur d'un écosystème de l'hydrogène.

Dans le but de proposer des expériences de mobilité innovantes et complètes aux clients de la marque tout en contribuant au développement d'un écosystème à l'échelle du secteur, cette nouvelle stratégie est axée sur quatre domaines clés — véhicules électriques (VE), mobilité urbaine aérienne (UAM), technologies de conduite autonome et système de pile à hydrogène.

Au-delà des crises

"2020 a été la première année de mise en oeuvre de notre Stratégie 2025... Malgré un contexte économique difficile dû à la pandémie mondiale de COVID-19, nous avons réussi à poser les bases de notre croissance pour les cinq ans à venir" commente la direction.

"Hyundai se dote désormais de nouvelles stratégies pour répondre à l'évolution rapide de l'environnement économique. Outre ses efforts sans relâche pour améliorer sa rentabilité, Hyundai continuera de réaliser des investissements à moyen et à long terme afin de jeter les bases d'une croissance durable dans les années à venir."

Objectifs financiers

Lors du forum, plusieurs dirigeants de l'entreprise, dont Albert Biermann, Président et responsable du département 'R&D' de Hyundai Motor Group, Jaiwon Shin, vice-président exécutif et responsable de la division UAM, Saehoon Kim, vice-président senior et responsable du centre des piles à combustible et Woongjun Jang, vice-président et responsable du centre de conduite autonome, ont présenté des projets ayant trait à chacun des domaines d'activité concernés.

Hyundai a également dévoilé ses objectifs financiers à moyen et long terme, parmi lesquels un investissement de 60,1 billions de wons (environ 45 milliards d'euros) d'ici 2025, la réalisation d'une marge d'exploitation de 8% dans le secteur automobile et l'obtention d'une part du marché automobile mondial de 5%...