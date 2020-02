Hydrocarbures : le gouvernement met fin aux forages en mer en France

Hydrocarbures : le gouvernement met fin aux forages en mer en France









Après l'abandon l'année dernière du permis de "Guyane Maritime" au large de la Guyane...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, et Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, ont refusé de prolonger le permis exclusif de recherches en mer de "Juan de Nova Maritime Profond", situé au large des Îles Eparses dans le canal du Mozambique.

Après l'abandon l'année dernière du permis de "Guyane Maritime" au large de la Guyane et grâce à la loi du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures, qui interdit la délivrance de tout nouveau permis exclusif de recherches d'hydrocarbures, il n'y aura donc plus en France de forage d'hydrocarbures en mer...

Mise en oeuvre de l'accord de Paris

Le gouvernement poursuit ici la mise en oeuvre concrète de ses engagements pris dans l'accord de Paris de lutte contre le changement climatique, avec un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre compatible avec la limitation du réchauffement climatique de la planète en dessous de 1,5oC/2oC.

Le gouvernement agit aussi pour réduire les consommations d'énergies fossiles, avec un objectif de réduction de -40% en 2030 par rapport à l'année de référence 2012, défini dans la loi Énergie-Climat adoptée au Parlement en septembre 2019.

La Programmation pluriannuelle de l'énergie pour la période 2019-2028, qui est actuellement soumise à la consultation du public, prévoit ainsi des objectifs de réduction de la consommation de pétrole de - 19% dès 2023 et - 34% en 2028, par rapport à 2012.

Plan d'action

Rappelons que l'accord de Paris sur le climat, conclu lors de la COP21 en décembre 2015 à Paris, a pour objectif de contenir "bien en dessous" de 2 degrés Celsius la hausse des températures moyennes mondiales par rapport à la moyenne de l'ère pré-industrielle. Les Etats sont convenus de "poursuivre les efforts" pour contenir la hausse à 1,5o...

L'entrée en vigueur de l'accord a été rendue possible par sa ratification par au moins 55 pays comptant plus de 55% des émissions de gaz à effet de serre de la planète...

Selon les Nations Unies, les émissions de gaz à effet de serre en 2030 devraient dépasser de 12 à 14 milliards de tonnes, ce qui devrait être leur volume pour pouvoir contenir le réchauffement global dans les limites fixées par l'accord de Paris...