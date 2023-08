Huawei : un réseau fantôme pour contourner les sanctions américaines ?

Le département américain du Commerce a inscrit Huawei sur sa liste noire en 2019, ce qui lui interdit de travailler avec des entreprises américaines.

(Boursier.com) — La principale association mondiale de fabricants de puces a indiqué mercredi que Huawei était en train de construire des installations secrètes de production de semi-conducteurs en Chine, un réseau fantôme qui permettrait à l'entreprise, actuellement sur la liste noire des Etats-Unis, de contourner les sanctions américaines et de renforcer les ambitions technologiques nationales.

Le controversé fabricant d'équipements de télécommunications est au coeur des tensions entre la Chine et les Etats-Unis. Le groupe s'est lancé dans la production de puces il y a un an et reçoit un financement public estimé à 30 milliards de dollars du gouvernement et de sa ville de Shenzhen, selon la Semiconductor Industry Association (SIA), basée à Washington. Huawei aurait acquis au moins deux usines existantes et en construirait au moins trois autres, selon les informations de Bloomberg.

Les Etats-Unis veillent

Le département américain du Commerce a inscrit Huawei sur sa liste noire en 2019, ce qui lui interdit de travailler avec des entreprises américaines dans presque toutes les cas de figure. Mais si Huawei peut acheter et construire des installations sous le nom d'entreprises tierces sans divulguer son implication, cela lui permettrait de contourner ces restrictions pour acheter indirectement des équipements - ce que redoute la SIA.

En octobre dernier, l'administration Biden a imposé des contrôles à l'exportation qui empêchent les entreprises chinoises d'acquérir certains équipements avancés de fabrication de semi-conducteurs et de puces, un mouvement visant à restreindre les capacités militaires du pays. Les entreprises chinoises ont le droit de racheter les anciennes générations d'équipements pour la fabrication de puces. Mais les entreprises inscrites sur liste noire comme Huawei sont interdites de tels achats sans licence.