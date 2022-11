Hôtellerie-restauration : les fournisseurs d'énergie appelés à "prendre leur part d'effort"

Le chef Thierry Marx, élu fin octobre à la présidence de l'Umih, a pointé du doigt les fournisseurs d'énergie "qui font pression" sur les entreprises du secteur avec "des augmentations inconsidérées"...

(Boursier.com) — Alors que l'hôtellerie-restauration, comme beaucoup de secteurs, souffre de la hausse des prix de l'énergie, Thierry Marx, élu fin octobre à la présidence de l'Umih (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie), a alerté sur sur les difficultés auxquelles les entreprises du secteur font face, tout en pointant du doigt les fournisseurs d'énergie "qui font pression" avec "des augmentations inconsidérées".

"La pression doit changer de camp pour que les fournisseurs d'énergie prennent leur part de responsabilité et d'effort dans cette crise", a estimé le chef étoilé, en ouvrant ce mardi le 70ème congrès du principal syndicat patronal de l'hôtellerie-restauration, qui se tient à Brest.

Dans un entretien accordé à 'France 3 Bretagne', il évoque également un impact qui "risque d'être terrifiant". "On voit bien que le poids de l'énergie est trop fort, les factures ont été multipliées par huit, voire dix", a regretté le nouveau président de l'organisation.

Le remboursement des PGE "plombé par le coût de l'énergie"

S'il dit remercier l'Etat, qui a fait "le nécessaire sur la crise sanitaire" pour que les entreprises du secteur puisse obtenir des prêts garantis par l'Etat (PGE), Thierry Marx a souligné que "le remboursement est largement plombé par le coût de l'énergie", expliquant que "les professionnels ne pourront pas assurer les deux". Dans ce contexte, il demande au gouvernement de rallonger la durée de remboursement des PGE.

Une enquête, réalisée par l'Umih et la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises), entre le 20 et 30 juin 2022 auprès de dirigeants d'entreprises de l'hôtellerie-restauration, révélait déjà qu'une entreprise du secteur sur quatre estimait ne pas être en mesure d'honorer son remboursement.

"Ce n'est pas parce que l'on travaille correctement depuis trois mois que l'on peut rembourser 25% du chiffre d'affaires en quatre ans", avait indiqué en août dernier aux 'Echos' Laurent Duc, président de la branche hôtellerie du syndicat, rappelant qu'environ 40% des hôteliers ont contracté un PGE.

Un guichet d'aide aux entreprises

"La crise énergétique est angoissante pour beaucoup d'entreprises", a admis lundi sur 'franceinfo' le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, avant de détailler les modalités du nouveau guichet pour les entreprises, pour faire face à l'explosion de leurs factures d'énergie.

"Quelle que soit leur taille et quelle que soit leur énergie, toutes les entreprises, qui ont des factures qui explosent, sont éligibles au nouveau guichet d'aides", a indiqué le locataire de Bercy, précisant qu'"il faut que les dépenses énergétiques représentent 3% du chiffre d'affaires au moment de la demande", donc en 2022.