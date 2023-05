Hôtellerie-restauration : "Il reste encore 200.000 postes à pourvoir", déplore Thierry Marx

Le chef étoilé et président de l'Umih lance une plateforme afin de répondre à la demande...

(Boursier.com) — Alors que l'hôtellerie-restauration est toujours en manque de bras, le chef Thierry Marx, récemment élu à la tête de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih), a annoncé le lancement de la plateforme "monCVnum.fr", en collaboration avec Pôle Emploi et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, pour tenter de résoudre les tensions de recrutement dans le secteur.

"La solution s'adresse à tout le monde, que vous ayez un diplôme en hôtellerie-restauration ou pas. Les chefs d'entreprise peuvent tout de suite se mettre en contact avec une personne qui cherche un emploi", a affirmé ce lundi le chef au micro de 'BFM Business', rappelant qu'"il reste encore 200.000 postes à pourvoir, c'est beaucoup".

Dans un communiqué, l'Umih explique que "monCVnum.fr" prend la forme d'"une web application gratuite destinée à créer une CVthèque à disposition de l'ensemble des entreprises" du secteur "pour une relation rapide et efficace entre le demandeur d'emploi et le recruteur".

Un gain de temps

Alors que la saison touristique approche, le principal syndicat de l'hôtellerie-restauration, qui souhaite pouvoir rapidement "enrichir la CVthèque", lancera "une campagne de communication et de promotion" dans chaque Umih départementale afin d'"inciter un large public à candidater dans nos métiers : jeunes et moins jeunes, étudiants, en reconversion professionnelle, avec le projet de découvrir nos métiers de service... pour une carrière courte ou longue".

Deux espaces différents - un pour les chefs d'entreprise, l'autre pour les futurs travailleurs - sont proposés sur la plateforme, présentée comme un gain de temps du recrutement grâce à la vérification des informations et des compétences des candidats. "Le chef d'entreprise gagne du temps, il maîtrise sans intermédiaire, ses solutions de recrutement. Il sélectionne des compétences et puise directement des candidatures dans la CVthèque", précise l'Umih, ajoutant que l'accès à la plateforme pourra se faire directement par QR Code.

Des tensions liées à "plusieurs phénomènes"

Thierry Marx, qui invite les chefs d'entreprise et les futurs collaborateurs à l'utiliser "pour construire des relations professionnelles gagnant-gagnant", estime qu'il s'agit du "meilleur outil numérique en ressources humaines pour dynamiser et fluidifier les rencontres professionnelles".

A l'approche de l'été, le secteur de l'hôtellerie-restauration reste en tension. "Tout cela est lié à plusieurs phénomènes", a souligné le président de l'Umih. "Il y a le phénomène du logement : un toit, un emploi", a-t-il évoqué, assurant que "l'Umih mène des combats dessus". "Nous travaillons notamment avec les élus, on l'a fait sur la côte d'Emeraude, sur la côte basque, toute la zone montagne...", a-t-il insisté.