Hôtel de Grenelle : Lancement par l'Etat d'une consultation pour la conclusion d'un bail emphytéotique

L'Hôtel de Grenelle est un ensemble immobilier de caractère construit au XIXe siècle au coeur du 7ème arrondissement de Paris

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La politique immobilière de l'Etat s'inscrit dans une nouvelle démarche de valorisation de son parc : trouver des alternatives à la cession, pour certains biens dont l'Etat n'a plus l'usage. C'est pourquoi la Direction de l'Immobilier de l'État a organisé un appel à candidatures en vue d'un bail emphytéotique concernant l'Hôtel de Grenelle.

L'Hôtel de Grenelle est un ensemble immobilier de caractère construit au XIXe siècle au coeur du 7ème arrondissement de Paris, situé aux numéros 111-113 rue de Grenelle et 2 Cité Martignac. Il se compose de 2 bâtiments reliés entre eux :

Le bâtiment en façade sur la rue de Grenelle, avec passage cocher et aile droite en retour d'équerre sur deux niveaux, élevé sur sous-sol, d'un rez-de-chaussée et de quatre étages ; le bâtiment sur cour à l'arrière, parallèle au premier bâtiment avec aile en retour d'équerre sur un niveau, élevé sur sous-sol, d'un rez-de-chaussée et de trois étages.

Visites prévues

Les deux constructions d'une surface de plancher totale de 2.774,39 m(2) sont ordonnées autour d'une cour pavée et d'un jardin arboré en fond de parcelle L'hôtel de Grenelle est idéalement situé dans le quartier des Invalides, à proximité de l'Assemblée nationale et de différents ministères et ambassades.

Les visites prévues du 22 juin au 31 juillet 2020 et du 24 août au 11 septembre 2020 sont à demander à l'adresse suivante : 113grenelle@bluebird-immobilier.com

Le bail emphytéotique sera conclu pour une durée de 99 ans moyennant une redevance entièrement capitalisée payable par l'emphytéote en une fois à la signature de l'acte authentique. La date limite de réception des offres est fixée au 20 octobre 2020.

Une alternative à la cession

"Ce mode de valorisation alternatif à la cession va permettre de garder dans le patrimoine de l'Etat, les biens immobiliers ayant un intérêt patrimonial tout en garantissant des recettes conséquentes préservant ainsi les intérêts financiers de l'Etat" a commenté Olivier Dussopt, Ministre délégué aux Comptes Publics, en charge de l'immobilier de l'État.

Toutes les informations nécessaires sont sur le site des cessions immobilières de l'État : https://cessions.immobilier-etat.gouv.fr/biens/letat-lance-le-18-juin-2020-une-consultation-pour-la-conclusion-dun-bail-emphyteotique