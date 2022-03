Hong Kong va rouvrir les liaisons aériennes avec neuf pays dont la France

La période d'isolement pour les personnes arrivant à Hong Kong sera réduite à sept jours, contre 14 actuellement, avec un test de dépistage du COVID-19 négatif.

(Boursier.com) — Le ciel de Hong Kong s'ouvre à nouveau aux voyageurs... La province prévoit d'assouplir le mois prochain les restrictions sanitaires en vigueur face à l'épidémie de coronavirus, avec notamment la levée de l'interdiction des vols en provenance de neuf pays et la réouverture des écoles.

Cette annonce intervient sur fond de frustration croissante des commerces et habitants de la région administrative spéciale chinoise, qui ont dénoncé la rigueur des mesures sanitaires en place depuis plus de deux ans alors que de nombreux pays ont ouvert la page de "la vie avec le coronavirus". L'interdiction visant les vols en provenance de France, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Canada, Australie, Inde, Népal, Pakistan et Philippines sera levée le 1er avril.

La période d'isolement réduite

S'exprimant au cours d'un point de presse hebdomadaire, la cheffe de l'exécutif local Carrie Lam a déclaré que cette interdiction n'était "plus appropriée" et causerait "d'importants troubles aux ressortissants de Hong Kong coincés dans ces neuf pays" si elle était maintenue.

La période d'isolement pour les personnes arrivant à Hong Kong sera réduite à sept jours, contre 14 actuellement, avec un test de dépistage du COVID-19 négatif, a indiqué Carrie Lam.

Les frontières hongkongaises sont fermées de facto depuis 2020, seuls de rares vols étant autorisés à atterrir tandis qu'un nombre quasi nul de passagers sont autorisés à effectuer un transit par le territoire. Ces restrictions ont coupé du monde une ville qui s'est construite une réputation de pôle financier international.