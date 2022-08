Hong Kong plus pessimiste pour sa croissance cette année

Entre covid et ralentissement de l'économie mondiale...

(Boursier.com) — Hong Kong s'attend désormais à ce que son économie se contracte cette année pour la troisième fois depuis 2019, alors que la ville est aux prises avec les restrictions dues au coronavirus, ainsi qu'à une crise commerciale et à d'autres vents contraires mondiaux. Le produit intérieur brut devrait évoluer dans une fourchette de -0,5% à +0,5% en 2022, en baisse par rapport à la précédente prévision de hausse de 1% à 2%, a annoncé vendredi le gouvernement local. Le PIB pour le deuxième trimestre à été revu à 1,3%, contre une estimation précédente à 1,4%...

La révision de ce vendredi fait suite à des anticipations plus pessimistes des économistes, qui prédisent maintenant que le PIB stagnera cette année, contre des estimations antérieures de hausse de 1%, selon la dernière enquête trimestrielle de Bloomberg.

Hausse des taux et fuite des cerveaux

Le Covid a mis à rude épreuve les entreprises et la consommation, et la ville doit faire face à la hausse des taux d'intérêt et à l'affaiblissement du commerce mondial. Par ailleurs, la Réserve fédérale américaine a fortement relevé ses taux d'intérêt plusieurs fois cette année pour lutter contre l'inflation - un mouvement que Hong Kong a dû suivre pour maintenir l'arrimage du dollar local au dollar américain.

Après avoir affiché une croissance à deux chiffres chaque mois l'année dernière, les exportations de Hong Kong se sont contractées en mai et juin, face à un effondrement de la demande de la part de la Chine. Les restrictions liées à l'épidémie ont également contribué à une fuite record des cerveaux, la population de la ville reculant de 1,6% à environ 7,29 millions sur un an à fin juin, selon les données gouvernementales publiées jeudi...