Hollywood : les scénaristes approuvent l'accord trouvé avec les studios

Alors que les scénaristes se remettent au travail, les acteurs, qui s'étaient joints à la grève en juillet, n'ont toujours pas réussi à conclure un accord avec les studios.

(Boursier.com) — Cinq mois après que les scénaristes ont appelé à une grève qui a plongé la production cinématographique et télévisuelle d'Hollywood dans la tourmente et a paralysé l'industrie, les membres de la Writers Guild of America (WGA) ont approuvé lundi un nouveau contrat de trois ans avec les grands studios.

Selon la WGA, qui représente 11.500 scénaristes dans le cinéma et la télévision, 99% des votants ont approuvé l'accord, qui prévoit des augmentations de salaire, certaines protections concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle et d'autres avantages.

Pour rappel, les scénaristes ont débrayé le 2 mai, pour protester contre leurs conditions de travail, qui, d'après eux, se sont dégradées depuis l'essor des plateformes de streaming, obligeant de nombreux plateaux de cinéma et de télévision à fermer et retardant les émissions prévues pour la saison de diffusion d'automne.

Les acteurs continuent de rechercher un accord

Mi-juillet, ils ont été rejoints par le syndicat des acteurs, la Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA). Acteurs et scénaristes américains réclamaient ainsi des augmentations des salaires et des primes liées au développement du streaming. En outre, elles cherchaient des garanties pour que leurs emplois ne soient pas remplacés par l'intelligence artificielle.

Après 146 jours de grève, le syndicat des scénaristes est finalement parvenu à conclure un accord préliminaire avec les principaux studios d'Hollywood fin septembre, marquant le début de la fin pour l'une des deux grèves qui ont secoué l'industrie cinématographique et télévisuelle et engendré des perturbations majeures et des pertes de plusieurs milliards de dollars pour l'économie californienne.

Alors que les scénaristes reprennent le chemin du travail, quelque 160.000 acteurs, cascadeurs, danseurs, et autres talents des mondes du petit et du grand écran, continuent de rechercher un accord avec les studios. Les discussions entre les membres grévistes du syndicat SAG-AFTRA et les dirigeants des géants hollywoodiens ont débuté mercredi dernier et étaient prévues pour reprendre lundi...

