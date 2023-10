Hollywood : les plus grands acteurs proposent 150 millions de dollars pour mettre fin à la grève

Les négociations entre les acteurs en grève et les dirigeants des studios à Hollywood ont été suspendues la semaine dernière...

(Boursier.com) — Alors que les scénaristes se sont remis au travail fin septembre, les acteurs, qui s'étaient joints à la grève en juillet dernier, n'ont toujours pas réussi à conclure un accord avec les studios. Et la sortie de crise ne semble pas être pour tout de suite. Les négociations entre les acteurs et les dirigeants des studios à Hollywood ont été suspendues la semaine dernière, mettant alors en péril la perspective d'une reprise rapide de la production de films et de séries après de longs mois de grève.

Pour tenter de sortir de cette impasse, l'acteur oscarisé George Clooney et d'autres grandes stars d'Hollywood proposent de faire un don de 150 millions de dollars au Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), le syndicats des acteurs, dans le cadre d'une initiative visant à mettre un terme à la grève des acteurs.

Cette offre, confirmée jeudi par le porte-parole de George Clooney, permettrait ainsi au syndicat, qui défend les intérêts de 160.000 acteurs, cascadeurs, danseurs et autres professionnels des petit et grand écrans, d'obtenir 150 millions de dollars supplémentaires sur trois ans et de financer l'amélioration des avantages en matière de santé.

"Nous pensons qu'il est juste que nous cotisons davantage"

Comme le rapporte 'Reuters', l'acteur américain a également annoncé que les stars les plus en vue ne percevront leurs revenus résiduels qu'une fois que les acteurs les moins bien payés auraient reçu les leurs. "Beaucoup de ceux qui gagnent le plus veulent faire partie de la solution", a estimé George Clooney au média américain 'Deadline', qui a été le premier à rapporter l'information.

"Nous pensons qu'il est juste que nous cotisons davantage au syndicat. Nous proposons également une structure résiduelle ascendante, ce qui signifie que le premier de la liste d'appel serait le dernier à percevoir les résidus, et non le premier", a-t-il expliqué, avant d'ajouter : "Les négociations se poursuivront, mais nous voulions montrer que nous sommes tous dans le même bateau et trouver des moyens de combler le fossé qui sépare les acteurs de leur rémunération".

Dans un message vidéo postée sur Instagram, la présidente du SAG-AFTRA, Fran Drescher, a salué cette offre et a accueilli favorablement la proposition de George Clooney de supprimer les plafonds des cotisations syndicales. Toutefois, l'actrice connue pour son rôle dans la série "Une nounou d'enfer" a estimé qu'elle ne serait pas juridiquement compatible avec le contrat du syndicat avec l'Alliance of Motion Pictures and Television Producers (AMPTP). "Cela n'a aucune incidence sur le contrat pour lequel nous sommes en grève", a-t-elle précisé.

Strike Straight Talk One day longer, one day stronger! Click link for full video- https://t.co/iWpn4BuHLX@sagaftra #SAGAFTRAstrong — Fran Drescher (@frandrescher), via Twitter

Le cap des 100 jours de grève bientôt atteint pour les acteurs

La grève marquera son 100ème jour samedi. Pour rappel, les membres du SAG-AFTRA sont en grève depuis mi-juillet. Les négociations entre le syndicat et l'AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers) ont échoué la semaine dernière, réduisant à néant les espoirs d'une résolution rapide. Comme les scénaristes, les acteurs réclament des augmentations des salaires et des primes liées au développement du streaming. En outre, ils cherchent des garanties pour que leurs emplois ne soient pas remplacés par l'intelligence artificielle.

Après 146 jours de grève, le syndicat des scénaristes était, de son côté, parvenu à conclure un accord préliminaire avec les principaux studios d'Hollywood fin septembre, marquant le début de la fin pour l'une des deux grèves qui ont secoué l'industrie cinématographique et télévisuelle et engendré des perturbations majeures et des pertes de plusieurs milliards de dollars pour l'économie californienne. Les membres du Writers Guild of America (WGA) ont approuvé début octobre un nouveau contrat de trois ans avec les grands studios.