Hollywood : fin de la grève des acteurs. Netflix grand gagnant ?

Après 118 jours de grève, un accord a été conclu entre les acteurs du SAG-AFTRA et l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP).

(Boursier.com) — Alors que les scénaristes de la Writers Guild of America (WGA) avaient eu besoin de 148 jours de grève pour obtenir des concessions des studios, les acteurs, qui avaient rejoint le mouvement en juillet dernier, ont de leur côté réussi à conclure un compromis en 118 jours, mettant ainsi fin à leur plus longue grève dans l'histoire de Hollywood... Le Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), qui représente les acteurs américains, et l'Alliance for Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui représente les intérêts des studios, sont parvenus à un accord sur leurs conditions de travail.

"Nous avons réussi ! Notre grève historique de la télévision, des salles de cinéma et de la diffusion en continu est terminée depuis 0h01 ce matin", a annoncé vendredi le syndicat des acteurs sur X (ex-Twitter), après que son comité de négociation a soutenu à l'unanimité l'accord avec Walt Disney, Netflix et d'autres sociétés.

"Après 118 jours de grève, nous sommes prêts à façonner l'avenir de notre industrie grâce à un contrat révolutionnaire qui apporte des avantages à chaque catégorie de membres du SAG-AFTRA travaillant dans le cadre de ce contrat", a-t-il salué...

Des garde-fous contre l'usage de l'intelligence artificielle

"Cet accord révolutionnaire permet de réaliser des avancées majeures en matière de rémunération grâce aux droits d'auteur et de protection contre la technologie de l'intelligence artificielle générative... tout en réaffirmant le rôle que jouent les artistes humains dans la production de films, de télévision et de divertissement en streaming", a précisé le SAG-AFTRA.

L'accord comprend notamment "plus d'un milliard de dollars en nouveaux fonds pour les salaires et les avantages sociaux", "une prime de participation au streaming", ainsi que "des augmentations de rémunération minimale qui brisent ce que l'on appelle le 'modèle de l'industrie'". Une "augmentation des plafonds de retraite et de santé, ce qui permettra de canaliser davantage de valeur vers nos fonds" et des "protections essentielles pour diverses communautés" ont été accordées.

Les acteurs ont, par ailleurs, obtenu gain de cause concernant l'usage de l'intelligence artificielle. "Pour la première fois, des garde-fous en matière de consentement et d'indemnisation pour l'utilisation de l'IA", souligne le syndicat des acteurs.

Netflix semble avoir tiré profit de cette période

Si les deux grèves, celles des scénaristes et des acteurs, à Hollywood sont désormais terminées, leurs répercussions devraient se faire sentir, et certaines entreprises sont incontestablement plus affectées que d'autres... Après une grève de quatre mois, les entreprises qui dépendent du contenu original et de la publicité, telles que Warner Bros Discovery, ont été ébranlées.

En revanche, le géant du streaming Netflix semble avoir tiré profit de cette période de conflits sociaux, en enregistrant une forte augmentation du nombre d'abonnés et en accumulant une trésorerie considérable grâce à une économie d'un milliard de dollars sur les dépenses liées au contenu.

En outre, les deux grèves ont en partie contribué à l'effondrement du box-office, notamment après la sortie des films "Barbie" et "Oppenheimer" en plein coeur de l'été, car les acteurs en grève se sont abstenus de promouvoir leurs projets...