H&M aussi se lance dans la seconde main

Le géant du prêt-à-porter va proposer une collection de vêtements vintage et d'occasion dans sa boutique de Regent Street à Londres.

(Boursier.com) — H &M se lance dans la seconde main... Le géant du prêt-à-porter vendra des vêtements et accessoires d'occasion dans son magasin phare de Londres à partir du 5 octobre. La collection de vêtements pour femmes, baptisée "Pre-loved", sera disponible sur Regent Street. Elle proposera des vêtements de plusieurs autres marques et créateurs ainsi que des griffes du groupe H&M, dont Arket, Cos, Monki et Weekday.

La pression s'accentue sur les entreprises de la "fast fashion", accusées de dégrader l'environnement et de ne pas respecter les droits des travailleurs. Alors que l'Union européenne envisage une nouvelle réglementation pour lutter contre les déchets textiles, H&M a déclaré faire "partie du problème" et a estimé que la façon dont la mode est produite et consommée devait changer.

Accélération

Ce sera le deuxième magasin H&M à proposer des vêtements de seconde main, après Barcelone plus tôt cette année. H&M propose également une offre d'occasion en ligne en Suède et en Allemagne. Les vêtements proviendront de Flamingos Vintage Kilo, une société qui gère des magasins de vêtements d'occasion en Europe et aux États-Unis.

Les grandes marques de prêt-à-porter accélèrent sur ce créneau : Zara a lancé la semaine dernière son service de seconde main en ligne en France, après l'avoir testé en Grande-Bretagne depuis novembre.