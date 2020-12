HLM : 550 communes en France ne tiennent toujours pas leurs objectifs

HLM : 550 communes en France ne tiennent toujours pas leurs objectifs









En Provence-Alpes-Côte d'Azur, 83% des communes visées par la loi ne sont pas dans les clous, devant la Corse (67%) et les Pays de la Loire (59%).

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — De bons résultats, mais aussi de grandes disparités... 20 ans après son adoption en décembre 2000, l'emblématique article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU), qui impose aux communes urbaines de compter 20 ou 25% de logements sociaux en 2025 est globalement bien respecté...

Selon le bilan publié par la Fondation Abbé Pierre, les objectifs de production cumulés ont augmenté sur la période 2017-2019, avec 200.000 logements sociaux à produire en trois ans. Et ils ont globalement été atteints à hauteur de 116% (contre 106% lors de la période précédente).

Toujours de mauvais élèves

Mais les mauvais élèves sont toujours là, et 550 communes en France ne tiennent toujours pas leurs objectifs. Le taux est néanmoins en baisse (56% pour 2014-2016).

Le pourcentage de communes n'ayant pas atteint leurs objectifs diminue donc légèrement, passant de 56 à 53%. Si la majorité des communes concernées ont atteint voire dépassé leur objectif quantitatif triennal, 467 villes n'y sont pas parvenues. Parmi elles, 106 ont même réalisé moins de 20% de cet objectif...

Île-de-France et PACA

Le respect de la loi est également très inégal... Les deux régions les plus tendues, les plus chères et les plus "ségrégées", à savoir l'Île-de-France et Paca, sont les deux régions qui comptent le plus de villes en retard.

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, 83% des communes visées par la loi ne sont pas dans les clous, devant la Corse (67%) et les Pays de la Loire (59%). La Bourgogne Franche-Comté affiche le pourcentage le plus faible (29%) de communes n'ayant pas atteint leur objectif alors que l'Île-de-France s'établit à 41%.

Les plus mauvais élèves sont également souvent de petites communes : Solliès-Toucas (0,79%), Le Castellet (1,03%) et Tourrettes-sur-Loup (1,74%). Parmi les villes de plus de 50.000 habitants, "les trois villes avec les plus faibles taux de HLM sont Neuilly-sur-Seine, Cagnes-sur-Mer et Saint-Maur-des-Fossés".