High Yield Européen : Les émetteurs notés "B" restent vulnérables (Fitch Ratings)

(Boursier.com) — Des perspectives de croissance plus faibles et un environnement de taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps mettront à l'épreuve la capacité des émetteurs européens à haut rendement (EHY) notés "B" à réduire l'effet de levier à temps pour les échéances principales dues en 2025 et 2026, indique Fitch Ratings dans son dernier rapport European High-Yield Market Insight pour le 3e trimestre 2023. "Nous prévoyons que les taux de défaut des EHY sur 12 mois (TTM) augmenteront à 4% d'ici fin 2024, contre 2,4% TTM à fin septembre 2023".

Les rendements moyens de l'indice Fitch's European High-Yield Insight Index sont restés à 7,6% en glissement annuel jusqu'en septembre. "Les récentes hausses des rendements des obligations d'État ont compensé le resserrement des spreads pendant la majeure partie du 3e trimestre 23, et nous prévoyons que les rendements resteront élevés jusqu'en 2024, en comparaison avec les anciens coupons émis avant 2022" poursuivent les analystes.

Secteurs sensibles

Les perspectives de fusions et acquisitions restent modérées jusqu'en 2024, et les perspectives de croissance plus faibles limiteront les dépenses d'investissement... Les volumes de nouvelles émissions continueront d'être tirés par les refinancements. Seuls 11% du marché EHY devraient arriver à maturité d'ici 2024. Cependant, 28% (soit 112 milliards d'euros de dette principale) arriveront à échéance d'ici fin 2025, dont 35 % avec une note inférieure ou égale à "B".

Les obligations préoccupantes pour le marché, qui reflètent les scores pondérés des profils de notation composites, les prix escomptés sur le marché secondaire et le risque d'échéance à court terme, ont augmenté pour atteindre 4,9% en septembre, contre 4% à la fin de l'année 2022. "Nous prévoyons que les listes de préoccupations resteront élevées jusqu'en 2024, car les émetteurs de biens de consommation et industriels cycliques à fort effet de levier qui arriveront à échéance en 2025 sont susceptibles de s'ajouter à la liste... Les obligations actuellement préoccupantes reflètent les émetteurs des secteurs sensibles aux taux d'intérêt, tels que l'immobilier, et les émetteurs à fort effet de levier qui manquent de pouvoir de fixation des prix et sont confrontés à des pressions sur les dépenses d'investissement, tels que les sociétés de télécommunications" conclut l'agence Fitch.