HelloFresh plonge en bourse, le marché ne digère pas ses prévisions

L'entreprise, qui propose des kits d'ingrédients frais et des recettes, a abandonné ses objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2025.

(Boursier.com) — HelloFresh connaît la pire séance de son histoire à la bourse de Francfort, avec un plongeon de plus de 40%, après avoir déçu avec ses perspectives pour 2024.

L'entreprise, qui propose des kits contenant des ingrédients frais et des recettes détaillées, a abandonné ses objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2025. Invoquant l'augmentation des dépenses de marketing et les coûts liés à la montée en puissance de son activité de prêt-à-manger, HelloFresh a déclaré s'attendre à un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 350 à 400 millions d'euros cette année.

Déception

Pour les analystes d'UBS, qui avaient signalé des risques autour de la guidance de HelloFresh, ces prévisions sont "bien pires" que prévu. L'abandon des objectifs montre que les coûts élevés d'acquisition de clients "devraient persister en 2024", écrivent-ils dans une note. Deutsche Bank a également qualifié les perspectives pour 2024 de "décevantes" et a noté le retrait des objectifs précédemment annoncés pour 2025, que la société a attribué à un "environnement opérationnel très différent".

Cotée en bourse depuis 2017, HelloFresh a été l'une des coqueluches du marché pendant la pandémie de COVID-19, comme d'autres entreprises de livraison de produits alimentaires, mais a dû augmenter ses coûts de marketing pour conserver ses clients une fois les restrictions sanitaires levées. Le groupe a aussi été confronté à la flambée inflationniste post-pandémie.

Sa valeur a chuté depuis son sommet de 2021, avec des actions en baisse de 70% en 2022 et de 30% en 2023.