HEC Paris choisit JLL pour l'accompagner dans son projet de réinvention de son campus de Jouy-en-Josas

(Boursier.com) — HEC Paris choisit JLL pour l'accompagner en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) dans le projet de refonte de son campus de Jouy-en-Josas (78). Son ambition : repenser entièrement le site inauguré en 1964 afin d'offrir à ses étudiants un campus de référence en Europe, véritable lieu de vie et d'apprentissage ouvert sur les enjeux de demain, à la hauteur des normes d'excellence de l'école.

Ce campus proposera des structures d'accueil de très grande qualité, des services connectés et un environnement adapté au renouvellement des pratiques éducatives et innovations pédagogiques. Le campus sera repensé dans son urbanisation, pour proposer de nouveaux espaces ouverts, multi-usages, flexibles pour favoriser l'enseignement, l'innovation, la recherche, tout en étant exemplaire en matière environnementale.

Ce projet d'envergure a débuté en 2021 par une phase d'un an correspondant à la définition du projet. Les premiers bâtiments verront le jour en 2026...

Un projet immobilier au service des ambitions stratégiques d'HEC Paris

Alors que les évolutions de l'enseignement et de la recherche s'accélèrent - développement de l'enseignement à distance dans un contexte de sortie de crise sanitaire mondialisée, de la formation tout au long de la vie, adoption de nouveaux usages numériques... -, HEC Paris réaffirme sa raison d'être : "Avoir un impact sur le business et sur la société et contribuer grâce à la recherche, à l'enseignement et aux actions menées par l'école, à un monde plus inclusif, plus durable et plus prospère".

Pour réaliser pleinement cet objectif ambitieux, HEC Paris souhaite réinventer son campus et anticiper ainsi les attentes de ses étudiants venus des quatre coins du monde.

"L'objectif de ce projet est la création d'un campus rénové, innovant et connecté, véritable carrefour de recherche, d'enseignements multidisciplinaires et d'innovation ouvert sur le monde et la société de demain. Il s'impose clairement comme un projet immobilier au service des communautés d'enseignants/chercheurs, d'étudiants, de partenaires et de visiteurs du monde entier, il constitue à ce titre une étape importante du plan stratégique d'HEC Paris", explique Eloïc Peyrache, Directeur Général et Dean d'HEC Paris.

Un campus ouvert sur le monde pour se réinventer

Ce projet de refonte du campus d'HEC Paris s'articule autour de deux grandes lignes de force :

- La consolidation d'un campus ouvert, attractif et innovant, reflet de l'identité d'HEC Paris et contribuant à son attractivité auprès des étudiants, du corps professoral, des organisations et entreprises partenaires, en ligne avec sa position de " World Class Business School ";

- La création d'un véritable coeur de campus intensément connecté à son écosystème et servant de "hub" en matière de recherche, de pédagogie innovante. Ce campus rénové sera exemplaire sur le volet développement durable et responsabilité sociétale.

Chiffres clefs - Campus Jouy-en-Josas (78) :

- Superficie : 128 hectares / plus de 100.000 m2 de bâtiments dont 46.000 m2 dédiés à l'enseignement, la recherche et l'innovation

- Projet : 25 000 m2 d'activité créés / 10.000 m2 de résidences créés (600 logements) / 15.700 m2 rénovés / 6.500 m2 restructurés /10 500 m2 démolis

Un campus numérique, stimulant et multi-usages

Le campus sera repensé de sorte à proposer de nouveaux espaces ouverts, flexibles pour favoriser l'innovation et la recherche. En outre, seront proposés des offres variées et des services performants de restauration, d'hébergement, de vie étudiante incluant installations sportives et associatives. Le numérique sera également un vecteur fort d'innovation dans les services qui seront mis à la disposition des usagers dans des espaces conçus et adaptés pour cela...

"Ce projet vise à redéfinir les contours du campus autant dans ses usages et son urbanisme, que dans l'expérience quotidienne qu'il propose. Le nouveau campus intégrera donc les espaces de demain : salles de cours à pédagogie innovante, salles de travail en mode agile, Learning center, lieux de vie convergents, espaces professionnalisants, etc. Ces espaces constitueront autant de nouvelles expériences et de lieux propices à l'innovation, à l'image des aménagements et du design développés par les entreprises", détaille Walid Goudiard, Head of Project & Development Services, JLL EMEA.

Un campus péri-urbain ouvert au coeur d'un écosystème

La spécificité du campus international de Jouy-en-Josas réside aussi dans son implantation au coeur du cluster Paris-Saclay. Avec ce projet, HEC Paris ambitionne de rassembler, valoriser, faire se rencontrer l'ensemble des composantes de son écosystème et incarner de manière forte son projet académique d'excellence pluridisciplinaire.

Le projet de campus favorisera notamment l'ouverture vers les acteurs du plateau de Saclay, en accord avec la responsabilité sociétale que l'Institution défend, en contribuant notamment à un développement intégré et durable.

Un pôle "Executive Education" conforme aux plus hauts standards internationaux

HEC Paris ambitionne de valoriser, au sein de son Château classé, situé dans le bas de son campus, l'excellence de ses programmes de formation continue et d'y offrir un haut niveau de services conforme aux attentes de ses participants.

"Le défi est de créer un espace de vie aux fonctions et usages et innovants tout en respectant le caractère durable d'un campus péri-urbain", résume Eric Ponsonnet, Directeur général adjoint d'HEC Paris, en charge du projet.

Un partenariat de long terme avec JLL pour accompagner ce projet d'envergure

JLL a été missionné par HEC Paris à l'issue d'un appel d'offre public. JLL accompagnera HEC Paris dans les six prochaines années dans toutes les phases de développement du projet, depuis le montage jusqu'à la livraison. Le projet débute par une première phase d'un an dédiée à la programmation et au montage des opérations. Les travaux devraient débuter en 2024, avec un objectif de livraison des premiers bâtiments pour la rentrée 2026...

Les équipes multi-expertises de JLL seront impliquées dans ce projet d'envergure : AMO (direction de projet, montage opérationnel et financier, programmation), Workplace & Design (Workplace stratégie, programmation, smart building, architecture), Tetris, Ingénierie, Qualité Environnementale, Facility Management, Strategic Consulting et Business Development. JLL sera également accompagné de partenaires : Mugo (paysagiste), N'CO (stratégie RSE), Clément Blanchet Architecture (urbaniste en charge du schéma directeur) et BG2V (cabinet d'avocats).

"Nous sommes fiers d'inventer, avec HEC Paris, le campus et l'expérience de demain et d'accompagner cette prestigieuse école dans ce projet stratégique. Avec cette première phase de programmation, JLL et HEC Paris entament un partenariat de confiance et de long terme", conclut Charles Boudet, Directeur général, JLL France.