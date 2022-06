Hausses de salaires liées à l'inflation : "hors de question que des Français paient plus d'impôts", dit Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie a assuré que le barème de l'impôt sur le revenu serait indexé sur l'inflation "pour éviter ces effets de seuil" où certains "basculent dans l'impôt sur le revenu ou une tranche supplémentaire".

(Boursier.com) — Alors qu'il avait exhorté les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires de leurs employés pour leur permettre de faire face à l'inflation, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a tenu à rassurer sur d'éventuels "effets de seuil" qui pourraient faire basculer certains contribuables vers une plus forte taxation de leur revenu.

"Je veux lever cette inquiétude... Il ne s'agit pas que les Français paient plus d'impôts à cause de l'inflation. Il est hors de question que des salariés, que les Français, paient plus d'impôts sur le revenu ou rentrent dans le barème de l'impôt sur le revenu à cause de l'inflation", estimée à plus de 5% sur un an par l'Insee en mai, a assuré le locataire de Bercy sur 'BFMTV/RMC' ce mercredi.

Comme chaque année, "nous allons indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation pour éviter ces effets de seuil, où des gens qui ne paieraient pas l'impôt sur le revenu avant, à cause de l'inflation, des augmentations de salaires, basculeraient dans l'impôt sur le revenu ou basculeraient dans une tranche supplémentaire", a-t-il souligné.

"Les entreprises qui peuvent augmenter les salaires, doivent le faire"

"Nous augmentons les seuils du montant de l'inflation pour éviter que des Français se retrouvent à payer plus d'impôts", a encore expliqué Bruno Le Maire. A noter que l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu n'est pas nouveau, puisqu'il fait l'objet, chaque année, à deux exceptions près (en 2012 et 2013), d'une revalorisation en fonction de l'évolution des prix.

Lors d'une réunion à Bercy avec les organisations patronales fin mai, le ministre de l'Economie avait souhaité que les entreprises prennent leur part dans la lutte contre l'inflation, les appelant à augmenter les salaires. "Il faut aller très vite et répondre aux préoccupations de nos compatriotes. L'inflation est une source d'angoisse pour des millions de Français", avait-il alors plaidé.

"Les entreprises qui peuvent augmenter les salaires, doivent le faire", mais "il ne s'agit pas de fragiliser des TPE ou des PME qui n'ont pas les moyens d'augmenter leurs salaires", avait-il estimé, rappelant que "pour elles, il y a un instrument extrêmement efficace qui est la prime Macron". "C'est un instrument qui doit être massivement employé", avait insisté Bruno Le Maire.