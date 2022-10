Hausse surprise du moral des ménages en octobre

Depuis la mi-2021, la confiance des ménages est en baisse quasi-constante, plombée notamment par l'accélération de l'inflation.

(Boursier.com) — C 'est une surprise : l'indice de confiance des ménages en France a augmenté en octobre mais le rebond d'un mois sur l'autre reste faible, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mercredi par l'Insee... L'indicateur qui synthétise cette confiance a augmenté pour s'inscrire à 82 après 79 points en septembre, ont révélé les données.

"À 82, l'indicateur qui synthétise (la confiance des ménages) augmente en effet de trois points mais se situe bien au-dessous de sa moyenne de longue période", à 100, indique l'Insee.

D'après le cabinet Asterès, la confiance des ménages devrait stagner fin 2022 et début 2023. Le pouvoir d'achat devrait s'améliorer en fin d'année, mais les risques baissiers restent nombreux...

Risque d'une crise énergétique cet hiver

"Sur la deuxième moitié de l'année, les hausses de revenus (revalorisation des salaires des fonctionnaires et des retraites par exemple) et les mesures prises par le gouvernement (subvention de 30 centimes par litre de carburant, suppression de la redevance télévision par exemple) devraient conduire à une hausse du pouvoir d'achat", explique Asterès dans une note. D'après l'Insee, après avoir baissé de -1,8% au premier trimestre, et de -1,0% au deuxième trimestre, le pouvoir d'achat du revenu disponible augmenterait de +1,6% au troisième trimestre puis de +0,6 % au quatrième trimestre.

"Malgré une détente récente du prix du gaz, le risque d'une crise énergétique pendant l'hiver reste possible, ce qui pourrait entraîner des rationnements pour les ménages et les entreprises (les prix du gaz et de l'électricité étant néanmoins plafonnés pour les ménages)", estime le cabinet. Selon lui, l'inflation restera forte au moins jusqu'à la mi-2023, la croissance devrait ralentir sensiblement et les exportations souffrir des difficultés du reste de l'Europe (notamment l'Allemagne).

"En conséquence, les créations nettes d'emplois devraient être au mieux nulles au cours des trimestres suivants, ce qui pèsera sur le moral des ménages qui avait jusqu'alors été soutenu par le dynamisme du marché de l'emploi", conclut Asterès.