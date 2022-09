Hausse du salaire des enseignants : le ministre de l'Education nationale en dit plus !

"La revalorisation des enseignants ne concerne pas seulement les débutants, mais aussi les milieux de carrière", a précisé le ministre de l'Education.

(Boursier.com) — Lors de sa prise de parole devant les recteurs et rectrices réunis à la Sorbonne la semaine dernière, Emmanuel Macron l'avait promis : "aucun professeur ne débutera sa carrière sous les 2.000 euros net mensuels", ce qui permettra "environ 10% d'augmentation de la rémunération par rapport au statu quo". Alors que la rentrée des classes a sonné, le ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye a donné des précisions sur les modalités de cette revalorisation...

"2.000 euros net hors primes, c'est le salaire de départ", a-t-il indiqué sur 'RTL', avant de poursuivre : "mais la revalorisation des enseignants ne concerne pas seulement les débutants, mais aussi les milieux de carrière", de la maternelle au lycée...

"Il est clair qu'un débutant ne peut pas gagner plus qu'un professeur qui a une dizaine d'années d'expérience, et donc il faut aussi toucher aux milieux de carrière de manière à ce qu'il y ait une revalorisation qui soit attractive", a précisé le ministre.

Faire face "à la perte d'attractivité du métier"

Selon le ministère de l'Education, un professeur atteint les 2.000 euros net mensuels lorsqu'il parvient à l'échelon 8 de la grille des salaires, soit après 13 ou 14 ans d'ancienneté. Pour Pap Ndiaye, une augmentation de "20% à 30%, c'est au-delà de ce que nous pouvons faire, et au-delà des promesses du président de la République", a-t-il estimé.

Les "pourcentages" seront précisés "lorsque la loi de finances sera présentée à partir de début octobre et lors de nos échanges avec les organisations syndicales", a-t-il affirmé, assurant tout de même qu'il s'agira de hausses "significatives" pour faire face "à la perte d'attractivité du métier".

Pénurie d'enseignants

Par ailleurs, le ministre de l'Education a tenu à rassurer concernant la pénurie d'enseignants. "La rentrée se fait dans des conditions très convenables", a-t-il expliqué, admettant toutefois que son ministère rencontre "des difficultés de recrutement"... Il y aura "un professeur devant chaque classe, ce qui n'exclut pas, au cours de l'année bien sûr, des difficultés dans certaines disciplines", avec des tensions notamment pour la physique-chimie, la technologie dans le second degré et des disciplines des lycées professionnels.

Selon lui, la rentrée 2022 sera "comparable à celle de l'année dernière, avec un faible pourcentage d'enseignants contractuels. On parle de 1% dans le premier degré et de 6,5 à 8% dans le second degré". Interrogé sur le niveau de formation des contractuels, il assure que ces derniers sont suivis "tout au long de l'année". "On ne devient pas prof en quatre jours, on est d'accord", a déclaré le ministre...