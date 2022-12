Hausse du prix du pass Navigo : Clément Beaune promet "un soutien de l'Etat"

"Il y aura un soutien de l'Etat pour que les usagers soient mieux protégés", a assuré le ministre délégué aux Transports.

(Boursier.com) — Dialogue renoué entre le gouvernement et Île-de-France Mobilités ? Alors qu'un bras de fer les oppose au sujet du financement des transports publics franciliens, le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a promis "un soutien de l'Etat", pour que les usagers puissent pâtir le moins possible de l'augmentation du prix du pass Navigo qui se profile.

"Ce qui me préoccupe, ce sont les usagers. Donc, oui il y a des discussions, et oui l'Etat aidera pour 2023", a-t-il affirmé sur 'RTL' ce mardi, à la veille du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités (IDFM) qui doit voter le budget 2023 et donc fixer les tarifs pour l'an prochain.

"Il y aura un soutien de l'Etat pour que les usagers soient mieux protégés", a insisté Clément Beaune, qui estime qu'"il faut que chacun exerce ses responsabilités". "Ma responsabilité de ministre des Transports, c'est d'aider la région pour aider les usagers", a-t-il ajouté, rappelant que le prix du pass Navigo est "fixé par la région, qui a cette compétence".

Trouver 450 millions d'euros pour équilibrer le budget 2023

S'il dit ne pas vouloir qu'il y ait "de hausse significative", car "ce ne serait pas soutenable dans la période d'inflation que l'on vit", le ministre n'a pas précisé la forme ni le montant que prendrait l'aide de l'Etat, évoquant simplement les 450 millions d'euros que doit trouver la présidente de la Région et d'Île-de-France Mobilités, Valérie Pécresse, pour boucler son budget de fonctionnement 2023 qu'elle doit faire adopter mercredi. Il s'agit "du chiffre que donne la région", a souligné Clément Beaune..

Pour rappel, l'ancienne candidate LR à la présidentielle avait demandé, dans une lettre datée du 25 novembre dernier, l'aide des élus afin de mettre le gouvernement "face à ses responsabilités" devant la hausse des coûts d'exploitation des transports franciliens, brandissant alors à nouveau la menace d'une hausse du tarif du pass Navigo. L'abonnement mensuel pourrait passer de 75,20 euros à 90 euros dès janvier 2023...

L'Etat n'est pas le "tiroir-caisse"

"Malgré toutes mes tentatives pour obtenir de l'Etat de nouvelles recettes, le blocage du gouvernement dessine la voie d'un pass Navigo à 90 euros, soit 20% d'augmentation" en 2023, avait-elle écrit, appelant le gouvernement à "inscrire dans le projet de loi finances 2023 les recettes fiscales nécessaires, afin d'aider à réduire le plus possible la facture pour les usagers franciliens" et évoquant "un contexte inédit d'envolée des coûts de fonctionnement des transports franciliens, liée à la crise énergétique".

Pour le ministre des Comptes publics Gabriel Attal, Valérie Pécresse, qui a également menacé de suspendre des paiements liés à de grands projets, notamment la préparation des Jeux Olympiques et le métro du Grand Paris, en demande trop. Sur 'BFMTV' lundi, le ministre a reconnu un "besoin de financement pour Île-de-France Mobilités", mais a refusé que l'Etat soit son "tiroir-caisse". "Il faut qu'elle nous aide à l'aider, en regardant les autres possibilités" que l'augmentation du forfait mensuel Navigo pour boucler le budget 2023, a-t-il ajouté...