Hausse des prix : "Il y a des gens qui sont pour l'inflation", déplore Michel-Edouard Leclerc

(Boursier.com) — Alors que le gouvernement a indiqué fin août qu'un accord avait été conclu avec les industriels et les distributeurs concernant les prix alimentaires, Michel-Edouard Leclerc a mis en garde ce lundi contre les annonces de baisses de prix dans les rayons dès le début de l'année 2024, soulignant qu'actuellement, aucune loi n'oblige les industriels à renégocier.

Invité sur 'CNews', le président du Comité stratégique des centres E. Leclerc a rappelé que la législation actuelle impose des négociations commerciales annuelles et que les industriels ne sont pas contraints de revoir ces accords en dehors de cette période. Ainsi, il estime qu'il n'y aura "pas beaucoup de baisses de prix tant que la loi n'est pas modifiée."

D'autant plus que le patron des enseignes Leclerc soutient que l'inflation est "entretenue et souhaitée par beaucoup d'économistes". "Regardez les débats à la Banque centrale européenne, au FMI. Maintenant on commence à dire 3-4% ce serait bien. Mais 3-4% quand vous empruntez, c'est énorme pour un foyer français", a-t-il dénoncé.

"C'est un combat politique"

"Il y a des gens qui sont pour l'inflation. Il y a des financiers qui sont pour l'inflation", a expliqué Michel-Edouard Leclerc, jugeant que l'inflation n'est pas "simplement un poison, mais un impôt pour les Français". "Il y a une communauté financière qui possède des actions d'entreprises qui a besoin et veut cette inflation", a-t-il assuré.

"Et donc, c'est un combat politique. Ce n'est pas qu'un combat entre distributeurs et industriels, et Bruno Le Maire [le ministre de l'Economie], Olivia Grégoire [ministre déléguée chargée des PME, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme] et d'autres membres du gouvernement ou du Parlement", a-t-il insisté, appelant à faire de la lutte contre l'inflation "une priorité nationale".

Un texte de loi "sans doute dans le courant du mois d'octobre"

"On va accélérer la lutte contre l'inflation et stopper définitivement la spirale inflationniste", a de son côté assuré, sur 'BFMTV' dimanche, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Dans le cadre de la lutte contre l'inflation, le locataire de Bercy prévoit la présentation d'un nouveau projet de loi sur les négociations commerciales entre distributeurs et industriels courant octobre, avec pour objectif de l'adopter d'ici la fin de l'année.

"Il y aura un texte de loi, sans doute dans le courant du mois d'octobre, pour avancer ces négociations commerciales qui devaient finir en mars 2024 et qui finiront à la fin de l'année 2023, à une ou deux semaines près", a-t-il indiqué.