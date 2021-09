Hausse des prix du gaz et de l'électricité : le chèque énergie bientôt "élargi" ?

Hausse des prix du gaz et de l'électricité : le chèque énergie bientôt "élargi" ?













La hausse des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité "nous conduit à travailler sur ce dispositif et à regarder dans quelle mesure il est nécessaire de l'élargir pour qu'il puisse concerner plus de Français", a indiqué Gabriel Attal.

Crédit photo © Reuters