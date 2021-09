Hausse des prix de l'énergie : le gouvernement planche sur des solutions

L'exécutif se dit parfaitement conscient du problème et planche sur d'autres mesures que le chèque énergie.

(Boursier.com) — Le gouvernement français s'attend à une poursuite de la hausse des prix de l'énergie, notamment celui du gaz. "On a effectivement une augmentation très forte qui suscite une inquiétude parfaitement légitime de nos compatriotes qui voient leur facture de gaz flamber. Ils s'inquiètent et savent aussi qu'il risque d'y avoir des répercussions sur les prix de l'électricité au début de l'année 2022", a admis Bruno Le Maire mardi matin sur Cnews.

Les prix du gaz ont continué de fortement augmenter cet été, en raison notamment d'une demande élevée, liée au redémarrage simultané des économies mondiales. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a annoncé lundi une hausse mensuelle de 12,6% des tarifs réglementés TTC d'Engie à partir du 1er octobre.

"Conscience du problème"

"Le gouvernement a parfaitement conscience du problème et voit parfaitement à quel point cela peut peser sur le pouvoir d'achat des ménages", a souligné le ministre de l'Economie et des Finances. "Nous allons reverser immédiatement en décembre le chèque (énergie) de 100 euros pour six millions de personnes. Au printemps prochain, il y aura à nouveau 150 euros qui seront versés au titre du chèque énergie", a-t-il ajouté. Sur Cnews, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, a estimé que la hausse des prix allait probablement durer quelques mois.

Le ministre souhaite également une réforme du marché européen de l'énergie de sorte que la hausse des prix du gaz n'affecte pas celle de l'électricité, un mécanisme qu'il juge "absurde" du point de vue économique et écologique car le gaz est, rappelle-t-il, une énergie carbonée.

"La deuxième chose que nous voulons anticiper, c'est le risque d'impact sur les prix de l'électricité au mois de janvier 2022, parce qu'il y a une aberration du marché unique de l'énergie européen, c'est que la flambée des prix du gaz se répercute sur les prix de l'électricité", a expliqué Bruno Le Maire.

Des mesures supplémentaires

De son côté, Gabriel Attal a assuré que d'autres mesures étaient à l'étude pour venir en aide aux Français confrontés à la hausse des prix du gaz. "Evidemment, qu'on continue à travailler, à réfléchir à des mesures supplémentaires, notamment sur le prix du gaz pour alléger la facture des Français", a déclaré sur Europe 1 le porte-parole du gouvernement français,

"On mène actuellement un travail pour regarder si des mesures supplémentaires pourraient être efficaces et être prises", a-t-il poursuivi.

Gabriel Attal a également souligné que le problème devrait être traité sur le long terme, via notamment des logements plus économes en énergie. "Il y a aussi un enjeu structurel si on veut faire baisser la facture d'énergie des Français, il faut les aider à mieux isoler leur logement (...), c'est pour ça qu'on a mis en place un dispositif "MaPrimeRénov", a-t-il dit.