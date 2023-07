Harcèlement sur les réseaux sociaux : plus d'un tiers des 25-34 ans concernés !

78% des Français attendent toujours une meilleure régulation, qui doit être réalisée avant tout par les plateformes (54%), plus que par l'Etat (24%)...

(Boursier.com) — Plus d'un Français sur cinq (23%) estime avoir déjà été victime de harcèlement sur les réseaux sociaux et même 37% des 25-34 ans, selon le dernier observatoire Cetelem. Les personnes interrogées sont neuf sur dix (90%) à y voir un problème grave, qui peut toucher tout le monde sans distinction (86%).

La plupart des Français indiquent passer moins de deux heures par jour sur les réseaux sociaux : 40% y consacrent moins de 30 minutes, et 35% entre 30 minutes et 2 heures. Cependant, ils sont un quart (25%) à avouer y passer plus de 2 heures quotidiennes, avec de fortes variations selon l'âge : 70% des 15-24 ans contre 36% chez les 25-34 ans, ainsi qu'une légère différence entre les femmes (28%) et les hommes (21%).

Problème de santé publique

Dans ce contexte, l'addiction est un problème de taille : 81% des sondés la considèrent comme un enjeu de santé publique, au même titre que l'alcool et le tabac. "Face à cet enjeu, ils pointent une certaine faiblesse dans l'action des pouvoirs publics (63%), et dans celle des plateformes (67%), dont ils jugent qu'ils ne se saisissent pas suffisamment du problème", expliquent les auteurs de l'étude.

Le Sénat a définitivement adopté, jeudi 29 juin, l'obligation pour les réseaux sociaux de vérifier l'âge de leurs utilisateurs et de réclamer l'accord des parents quand ils ont moins de 15 ans. A partir du 25 août, Twitter, Facebook, Tiktok ou encore le petit nouveau Threads vont devoir se conformer à la loi européenne sur la diffusion d'images violentes et d'appels à la haine. Face à ces avancées, 78% des Français attendent toujours une meilleure régulation, qui doit être réalisée avant tout par les plateformes (54%), plus que par l'Etat (24%).

Trop de photos ?

Toujours selon l'observatoire Cetelem, seul un tiers des utilisateurs publient des photos d'eux sur les réseaux de manière régulière. Problème : 25% d'entre eux avouent publier régulièrement des photos de leurs amis sans les consulter, une habitude plus fréquente chez les moins de 50 ans.

Par ailleurs, 38% des parents d'enfants mineurs "déclarent publier régulièrement des photos de leur progéniture sur les réseaux. Parmi eux, moins de la moitié demandent l'autorisation à ces derniers avant de publier ce type de contenu (45%), et à peine plus nombreux sont ceux qui les préviennent de la publication (47%)", peut-on lire dans cette étude.

Pourtant, cette pratique pose question : les Français sont 87% à estimer que les photos d'enfants publiées sur les réseaux peuvent leur porter préjudice à l'âge adulte...