Hafize Gaye Erkan, première femme à la tête de la banque centrale turque

Elle succède à Sahap Kavcioglu, qui a mené la politique défendue par Erdogan consistant à maintenir des taux d'intérêt faibles malgré l'inflation

(Boursier.com) — Recep Tayyip Erdogan a nommé l'ancienne cadre bancaire américaine Hafize Gaye Erkan à la tête de la banque centrale du pays. De quoi compléter le "relooking" de l'équipe économique du président turc, qui a été réélu le mois dernier, après la nomination de l'ex-stratège de Merrill Lynch Mehmet Simsek au poste de ministre du Trésor et des Finances.

Hafize Gaye Erkan, 44 ans, a été co-directrice générale de First Republic Bank et cadre dirigeante chez Goldman Sachs. Elle devient la cinquième directrice de la banque centrale turque en quatre ans. Elle a vécu aux États-Unis pendant plus de 20 ans et remplace Sahap Kavcioglu, aux manettes pendant un peu plus de deux ans et qui a fermement soutenu la conviction d'Erdogan selon laquelle des taux d'intérêt plus bas étaient le meilleur moyen de lutter contre l'inflation - elle a atteint l'année dernière un pic de 24 ans à plus de 85%.

Chute de la livre

La livre a chuté d'environ 1,6% pour atteindre un nouveau plus bas de 23,5 contre le dollar en début de séance vendredi, poursuivant sa glissade alors que l'exécutif tend vers une politique économique plus orthodoxe. Les autorités ont joué un rôle actif sur les marchés des changes cette année, utilisant des dizaines de milliards de dollars de réserves pour maintenir la stabilité de la livre. Des banquiers affirment que la poursuite de la dépréciation progressive de la livre entraînera une amélioration des conditions de marché et mettra un terme à la baisse des réserves de la banque centrale.

Les investisseurs surveilleront de près la prochaine réunion de la banque centrale turque le 22 juin prochain, et s'attendent à une forte hausse des taux. JPMorgan et Barclays s'attendent à ce que le taux de base soit augmenté de 16,5

points de pourcentage à 25%.