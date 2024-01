Habillement : Nouveau coup de fatigue pour Shein ?

Des investisseurs du géant chinois vendent leurs actions avec une décote de 30%...

(Boursier.com) — Coup de mou pour Shein ? Des investisseurs du géant chinois du prêt-à porter tentent de vendre des actions sur le marché privé à des prix qui valorisent le détaillant en ligne chinois à 45 milliards de dollars, soit une décote d'environ 30% par rapport à sa valorisation d'il y a un mois, selon l'agence Bloomberg.

De quoi refléter une perte d'appétit pour une entreprise aux prises avec une concurrence accrue et un contrôle réglementaire de plus en plus strict aux États-Unis, avant sa possible introduction en bourse à Wall Street.

Les actionnaires ont proposé des actions correspondant à une valorisation allant de 45 milliards de dollars à 55 milliards de dollars fin 2023, en baisse par rapport aux 66 milliards de dollars évalués en mai lors d'une levée de fonds. Selon Bloomberg, ces actionnaires ont d'ailleurs eu du mal à trouver des acheteurs même à ces niveaux déprimés, augmentant ainsi la perspective d'une nouvelle perte de valeur...

Demande d'IPO

Ce manque d'intérêt souligne à quel point le système autrefois dominant du détaillant de vêtements à prix réduit a du mal à se défendre face à Temu, un rival direct lancé il y a environ un an par le géant du e-commerce chinois PDD. En parallèle, Shein fait face aux attaques de grandes marques de vêtements, comme Uniqlo ou H&M, qui lui reprochent de copier ses modèles.

Shein a déposé confidentiellement en 2023 une demande d'introduction en bourse à New York, dans le cadre d'une opération qui pourrait rapporter 90 milliards de dollars, ce qui a relancé l'examen de ses pratiques commerciales et de sa chaîne d'approvisionnement...