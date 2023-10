Habillement : chute des ventes à la rentrée

Les températures estivales et les inquiétudes pour le pouvoir d'achat font plonger l'activité dans les magasins...

(Boursier.com) — C 'est une période cruciale pour les commerçants, mais le bilan est très mauvais. Le chiffre d'affaires en magasin des enseignes de l'habillement a chuté de 15,6% au mois de septembre par rapport à l'an dernier, selon l'Alliance du Commerce.

Cette dégringolade s'explique d'abord par les températures record observées en cette rentrée, qui n'ont pas encouragé les clients à acheter la collection automne-hiver. L'étude, qui mesure les ventes auprès de 60 enseignes d'habillement représentant plus de 10.000 magasins, fait aussi état "d'une détérioration de la confiance des ménages dans la situation économique, avec une hausse des craintes concernant l'inflation, le chômage et le niveau de vie futur en France".

Tous les segments et toutes les gammes

Cette forte baisse de la consommation d'habillement concerne tous les segments de marché (homme, femme, enfant, chaussures, etc.) et tous les niveaux de gamme (de l'entrée de gamme au premium). Au cumul depuis le début de l'année 2023, les ventes en magasin affichent un repli de -0,5% par rapport à l'année 2022.

Les commerces en zones d'activités commerciales et retail parks enregistrent la plus importante baisse de chiffre d'affaires (-19,4%), suivis par les commerces de centre-ville implantés sur rue (-16,6%) et par les magasins implantés en centres commerciaux, de centre-ville ou de périphérie (-10,8% et -12,2%). Même l'outlet affiche une baisse conséquente de -9,8%.

Plongeon de la fréquentation

Cette baisse de chiffre d'affaires s'explique par un plongeon de la fréquentation des points de vente, chutant de -13,8% en septembre, comparé à 2022. Pour ne rien arranger, es commerçant observent une stagnation du taux de transformation et une baisse, inédite en 2023, du panier moyen (-2%).

En ligne avec le retail physique, le panel enregistre pour le mois de septembre une décroissance des ventes en ligne de -11% comparé à 2022. Au cumul depuis le début de l'année 2023, les ventes en ligne progressent de +4% par rapport à l'année 2022.