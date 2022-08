H.C. Starck investit dans Nyobolt, une entreprise de recharge ultra-rapide et de batterie à haute densité

Nyobolt est la seule entreprise connue de fabrication de batteries avec des produits à base de tungstène qui s'approche de la commercialisation...

(Boursier.com) — H .C. Starck Tungsten Powders, filiale en propriété exclusive de Masan High-Tech Materials ("MHT"), a annoncé la signature d'accords définitifs pour investir 45 millions de livres (environ 52 millions d'euros) dans Nyobolt Limited ("Nyobolt"), une entreprise de solutions de batteries Li-ion à chargement rapide qui utilise les matériaux de tungstène avancés de HCS dans son anode, pour une participation de 15% sur une base entièrement diluée...

L'investissement, qui représente la majorité du cycle de financement de série B de Nyobolt, devrait permettre d'accélérer la mise en oeuvre de la vision de HCS, dont l'objectif est de devenir une entreprise de haute technologie à valeur ajoutée en développant de nouvelles applications de tungstène essentielles pour les technologies de l'avenir.

Ultra-rapide !

Nyobolt commercialise des batteries lithium-ion avec une densité de puissance record et des capacités de charge ultra-rapides... La technologie de l'entreprise s'appuie sur une décennie de recherches sur les batteries lithium-ion à charge rapide menées par la professeure Dame Clare Grey, scientifique spécialisée de ces questions de l'Université de Cambridge.

Les systèmes d'anode uniques à base de niobium et de tungstène de Nyobolt affichent des performances supérieures par rapport aux autres technologies d'anode Li-ion.

Les avantages comprennent :

- Temps de charge : Chargement de plus de 90 % en moins de 5 minutes

- Densité de puissance d'entrée plus élevée : La puissance multipliée par 10 vise à répondre aux problèmes d'autonomie et permet l'utilisation de batteries plus petites et plus légères

- Durabilité plus longue : La durabilité multipliée par 10 entraîne en un coût total de possession plus faible pour la durée de vie de la batterie

- Sécurité améliorée : plus grande performance de température et risque d'incendie réduit

Ces capacités permettent de nouvelles applications et une expérience client améliorée avec des utilisations finales cibles comme les véhicules industriels à haute performance, l'automatisation (robotique), les appareils électroménagers, les outils sans fil, le stockage stationnaire et la recharge rapide mobile...