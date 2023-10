Guerre Israël-Hamas : pour Yellen, il est "trop tôt" pour parler des conséquences économiques

Tout dépendra du fait que le conflit s'étende ou non, selon la secrétaire américaine au Trésor.

(Boursier.com) — La secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen a déclaré qu'il était encore bien trop tôt pour connaître les conséquences économiques du conflit israélo-palestinien. "Nous étudions les implications économiques potentielles des hostilités... Il est trop tôt pour spéculer sur les conséquences significatives", a-t-elle déclaré à Sky News.

"Je pense que cela dépend surtout de la question de savoir si les hostilités s'étendent au-delà d'Israël et de Gaza, et c'est certainement une issue que nous aimerions éviter", a-t-elle poursuivi...

US Treasury Secretary Janet Yellen tells @WilfredFrost "some increase" Israel-Gaza "too speculate" recession. Live: https://t.co/Gj6avO2xu2 📺 Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/rEArgeULXv >— Sky News (@SkyNews), via Twitter

Interrogée sur la capacité des États-Unis et de l'Occident à se lancer dans une autre guerre actuellement, Janet Yellen a déclaré : "Je pense que la réponse est absolument... L'Amérique peut certainement se permettre de se tenir aux côtés d'Israël et de répondre à ses besoins militaires, et nous pouvons et devons également soutenir l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie".

Siège total de Gaza

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a atterri lundi à Tel Aviv, selon l'agence de presse Reuters. Les forces israéliennes ont établi un siège total de Gaza, où habitent 2,3 millions de Palestiniens, qui subissent des vagues de frappes aériennes sans précédent ayant fait au moins 2.750 morts et près de 9.700 blessés, selon le dernier bilan des autorités gazaouies.

Israël se prépare à lancer une attaque terrestre dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, après avoir demandé aux Palestiniens vivant dans ce territoire densément peuplé de fuir vers le sud...