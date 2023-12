Guerre Israël-Hamas : Meta accusé de "réduire au silence" les voix pro-palestiniennes

Dans un rapport, l'ONG Human Rights Watch a dénoncé "une tendance excessive à la suppression de discours protégés, y compris l'expression pacifique en faveur de la Palestine"...

(Boursier.com) — Alors que Meta a retiré de nombreux contenus pro-palestiniens sur ses réseaux sociaux depuis l'attaque terroriste du Hamas lancée le 7 octobre sur le territoire d'Israël et le début des bombardements sur la bande de Gaza en représailles, Human Rights Watch (HRW) a publié jeudi un rapport, intitulé "Les promesses non tenues de Meta : Censure systémique de contenus pro-palestiniens sur Instagram et Facebook", dans lequel l'ONG dénonce "une tendance excessive à la suppression de discours protégés, y compris l'expression pacifique en faveur de la Palestine".

"Les politiques et systèmes de modération des contenus de Meta ont de plus en plus réduit au silence les voix en faveur de la Palestine sur Instagram et Facebook à la suite des hostilités entre les forces israéliennes et les groupes armés palestiniens", affirme l'organisation non gouvernementale internationale qui se donne pour mission de défendre les droits de l'homme.

Le rapport de 51 pages pointe du doigt diverses pratiques du géant des réseaux sociaux, notamment la suppression de contenus, la suspension ou suppression de comptes, ainsi que l'incapacité d'interagir avec les contenus, de suivre ou de marquer des comptes.

Meta Palestine-related Instagram Facebook. New speech. Our message to Meta: stop silencing support for Palestine. https://t.co/WeXCvcw0z9 pic.twitter.com/JiT7E4Ft33 >— Human Rights Watch (@hrw), via Twitter

Plus de 1.050 suppressions et suspensions de contenus sur Instagram et Facebook

Durant la période d'octobre à novembre 2023, HRW affirme avoir recensé plus de 1.050 suppressions et suspensions de contenus sur Instagram et Facebook, émanant de Palestiniens et de leurs sympathisants, incluant des publications traitant de violations des droits humains. "Sur les 1.050 cas examinés dans le cadre de ce rapport, 1.049 concernaient des contenus pacifiques en faveur de la Palestine qui ont été censurés ou indûment supprimés, tandis qu'un cas concernait la suppression de contenus en faveur d'Israël", souligne l'ONG, précisant que "les cas documentés comprennent des contenus provenant de plus de 60 pays à travers le monde, principalement en anglais, tous exprimant un soutien pacifique à la Palestine, sous diverses formes".

Selon HRW, cette répartition des cas ne représente pas nécessairement "la répartition globale de la censure", puisque "des centaines d'individus ont continué à signaler des cas de censure" après la conclusion de la publication de ce rapport par l'ONG pour ce rapport. Le nombre total de cas reçus par l'organisation dépasserait ainsi largement les 1.050.

Une censure "particulièrement nocive"

L'ONG évoque plusieurs exemples, comme le slogan "De la rivière à la mer, la Palestine sera libre", utilisé lors de manifestations de solidarité avec les Palestiniens dans le monde entier, et d'autres expressions de solidarité (telles que "Free Palestine", "Ceasefire Now" et "Stop the Genocide"), qui ont été fréquemment supprimés par Instagram et Facebook. "Ces suppressions, effectuées en vertu des directives communautaires ou des normes anti-spam, ne semblent pas toujours tenir compte du contexte des commentaires, suscitant des préoccupations quant à la liberté d'expression sur ces plateformes", a-t-elle jugé.

HRW explique également que dans certains cas, des utilisateurs ont reçu des avertissements, même pour des commentaires composés simplement d'emojis du drapeau palestinien. Le groupe de Menlo Park aurait également masqué ou supprimé le drapeau palestinien des sections de commentaires, justifiant cette action en invoquant le risque de "harcèlement, ciblage ou honte envers d'autres".

Cette censure est "particulièrement nocive dans une période de terribles atrocités et de répression qui étouffent déjà les voix des Palestiniens", a estimé Deborah Brown, directrice adjointe par intérim de la division Technologies et droits humains de HRW, citée dans un communiqué.