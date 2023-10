Guerre Israël-Hamas : "Il n'y aura pas de pause", prévient Benyamin Netanyahou

Le Premier ministre israélien a affirmé qu'Israël ne conviendrait pas avec le Hamas d'une pause dans les hostilités dans la bande de Gaza...

(Boursier.com) — Alors que les appels internationaux se multiplient pour demander une pause humanitaire dans les bombardements incessants menés dans la bande de Gaza, le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a affirmé lundi qu'Israël ne conviendrait pas avec le Hamas d'une pause dans les hostilités dans l'enclave et continuerait de faire avancer son objectif d'éradiquer le groupe palestinien.

Devant des journalistes, Benyamin Netanyahou a également estimé que toutes les guerres faisaient des victimes civiles collatérales. Il a dépeint le siège de Gaza, contrôlé par le Hamas, comme une guerre entre "la civilisation et la barbarie", tout en appelant ses alliés à soutenir Israël.

A Washington, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des Etats-Unis, John Kirby, a assuré qu'Israël faisait des efforts pour éviter des victimes civiles, ajoutant que la Maison blanche pensait qu'un cessez-le-feu à Gaza n'était pour l'heure pas "la bonne réponse".

L'ONU réclame une "trêve humanitaire immédiate"

Présent au côté de Benyamin Netanyahou lors d'une conférence de presse à Tel-Aviv lundi, le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, a de son côté indiqué que la coordination entre Israël et les Etats-Unis était "sans précédent dans l'histoire".

Vendredi dernier, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (Onu) a, pour rappel, réclamé, à une large majorité une "trêve humanitaire immédiate" afin de permettre d'acheminer des aides à la population, alors que la guerre entre Israël et le Hamas en était à son 21ème jour et que l'armée israélienne annonçait "étendre" ses opérations terrestres dans la bande de Gaza.

Appel à ouvrir un point d'aide humanitaire vers Gaza

Lundi, des représentants de l'Onu ont également jugé nécessaire que plus d'un point de passage frontalier soit ouvert pour acheminer de l'aide dans la bande de Gaza, assiégée par Israël, ajoutant que le poste israélien de Kerem Shalom était le seul équipé pour accueillir suffisamment de camions.

Depuis la semaine dernière, des camions transportant de l'aide humanitaire entrent à Gaza en provenance d'Egypte via le passage de Rafah, le seul passage non contrôlé par Israël. Cependant, selon des représentants de l'Onu, l'aide demeure insuffisante pour répondre aux besoins pressants de Gaza, où plus d'un million de personnes sont devenues sans-abri à cause de la campagne de bombardements israéliens.