Guerre Hamas-Israël : Meta va prendre des mesures contre la désinformation

La maison mère de Facebook et Instagram va notamment supprimer tout contenu qui porte atteinte à la vie privée des victimes.

(Boursier.com) — Alors que l'Union européenne (UE) reproche aux réseaux sociaux de ne pas faire suffisamment d'efforts pour lutter contre la désinformation, Meta a décidé de prendre des mesures et annoncé ce vendredi qu'il supprimerait de ses plateformes les messages de louanges et de soutien au Hamas.

Depuis l'attaque du mouvement islamiste palestinien sur Israël samedi dernier, des informations trompeuses et des images trafiquées ont circulé sur Facebook et d'autres plateformes. A la suite de cette attaque, le Hamas a pris en otage plusieurs ressortissants israéliens et étrangers pour les emmener dans la bande de Gaza.

Se disant consciente du risque de diffusion d'images, la maison mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram a affirmé qu'elle supprimerait tout contenu qui porte atteinte à la vie privée des victimes. Meta élargit également temporairement sa politique en matière d'incitation à la violence en supprimant les contenus qui identifient clairement les otages pris par le Hamas, même s'il s'agit de condamner leur situation ou d'y sensibiliser l'opinion.

Plus de 795.000 contenus déjà supprimé ou signalé comme perturbant

Si le Hamas a été banni sur ses plateformes, le géant californien autorise toujours le partage de discours sociaux et politiques, notamment des reportages, des questions relatives aux droits de l'homme, et des discussions académiques, à condition qu'ils soient neutres et critiques.

Au cours des trois jours qui ont suivi l'offensive surprise lancée par le Hamas contre Israël, le groupe de Mark Zuckerberg a précisé avoir déjà supprimé ou signalé comme perturbant plus de 795.000 contenus en hébreu ou en arabe.

Réaction différente de X

La Commission européenne a fait pression sur les réseaux sociaux pour qu'elles suppriment les contenus illégaux et préjudiciables afin de se conformer à sa loi sur les services numériques (Digital Services Act, ou DSA, en anglais), assortie de lourdes sanctions financières en cas de violation.

La réponse de Meta contraste avec celle de X (anciennement Twitter), qui a demandé à la Commission de fournir des informations supplémentaires sur les infractions constatées sur sa plateforme, ce qui a incité la Commission à ouvrir une enquête. La PDG de X, Linda Yaccarino, avait de son côté assuré mercredi que le réseau social avait supprimé des centaines de comptes affiliés au Hamas, en réponse à la missive du commissaire européen.