Guerre Hamas-Israël : la France contre la suspension de l'aide aux Palestiniens

Selon le Quai d'Orsay, l'aide apportée par la France aux Palestiniens s'élevait à 95 millions d'euros en 2022.

(Boursier.com) — Alors que le commissaire européen chargé du voisinage et de l'élargissement, Olivier Varhelyi, avait annoncé lundi la suspension de tous les paiements de l'aide de l'Union européenne au développement en faveur des Palestiniens, la France se dit opposée à cette décision et l'a fait savoir à la Commission européenne, a affirmé ce mardi le ministère français des Affaires étrangères.

Dans un communiqué, le Quai d'Orsay a précisé que l'aide apportée par la France aux Palestiniens s'élevait à 95 millions d'euros en 2022. Cette aide est principalement axée sur le soutien aux populations palestiniennes, avec un accent sur les secteurs de l'eau, de la santé, de la sécurité alimentaire et de l'éducation.

"Versée notamment par le biais des Nations unies, elle bénéficie directement à la population palestinienne, à Jérusalem-Est, en Cisjordanie, à Gaza et dans les camps situés dans les pays voisins", explique le ministère, ajoutant que "cette aide est pleinement conforme aux engagements de la France".

691 millions d'euros d'aide au développement

Lundi, la Commission européenne a, pour rappel, annoncé qu'elle allait revoir l'intégralité des 691 millions d'euros d'aide au développement destinée aux Palestiniens et qu'elle suspendait immédiatement tous les versements en raison de l'attaque du Hamas contre Israël.

"Tous les paiements immédiatement suspendus. Tous les projets en cours de révision. Toutes les nouvelles propositions budgétaires, y compris celles pour 2023, reportées jusqu'à nouvel ordre. Evaluation complète de l'ensemble du portefeuille", a ainsi annoncé Oliver Varhelyi dans un message publié sur les réseaux sociaux.

900 morts selon la presse israélienne

"Il faut désormais s'attaquer aux fondements de la paix, de la tolérance et de la coexistence. L'incitation à la haine, à la violence et à la glorification de la terreur a empoisonné l'esprit d'un trop grand nombre de personnes. Nous avons besoin d'action et nous en avons besoin maintenant", a-t-il estimé.

Selon la presse israélienne, l'attaque du Hamas a fait 900 morts. Le ministère de la Santé de Gaza a pour sa part rapporté qu'au moins 687 personnes ont été tuées et plus de 3.700 blessées dans les frappes israéliennes contre l'enclave palestinienne.