Guerre en Ukraine : une aide de 150 euros par mois aux familles françaises qui accueillent des réfugiés

"Cette mesure financière exceptionnelle permet de soutenir l'élan de générosité spontanée qui a été constaté au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine", a estimé le ministre délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein.

(Boursier.com) — L 'exécutif l'avait annoncé cet été : sur fonds de crise du pouvoir d'achat, une aide financière sera accordée aux hébergeurs citoyens qui accueillent à leur domicile des des personnes déplacées d'Ukraine ayant fui leur pays en guerre.. Le ministre délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein, a officialisé la mesure ce mercredi, indiquant que l'Etat versera 150 euros par mois aux familles françaises concernées, "sous réserve d'avoir accueilli pendant au moins 90 jours (3 mois) de tels bénéficiaires", du 1er avril au 31 décembre 2022.

"Cette mesure financière exceptionnelle permet de soutenir l'élan de générosité spontanée qui a été constaté au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, maillon majeur de la gestion de la crise et de l'accueil des personnes déplacées. Malgré une situation économique marquée par la crise énergétique, les Français ont fait preuve d'une immense solidarité à l'égard des déplacés d'Ukraine, cette aide permettra de les aider dans cet élan", a-t-il salué.

"Les ménages ayant conventionné avec l'Etat et une association seront éligibles de droit à ce soutien. Les autres ménages devront recevoir une certification de la part de la collectivité de rattachement du logement où les personnes ont été accueillies, afin de pouvoir ensuite solliciter ce soutien", détaille un communiqué.

De 5.000 à 12.000 familles concernées

Cette aide devrait bénéficier à un nombre de 5.000 à 12.000 familles, selon les certifications qui pourront être réalisées par les collectivités pour des ménages accueillant aujourd'hui des réfugiés ukrainiens, "sans avoir conventionné avec l'Etat et une association, et qui ne sont pas connus des services de l'Etat à ce titre", précise le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.

Échanges avec les associations qui aident les ménages accueillant chez eux les déplacés d'Ukraine ayant fui la guerre. > >🟡 Annoncé par @Elisabeth_Borne, le @Gouvernement_fr verse une aide de 150 euros par mois pour aider ces accueillants. > >Précisions ??https://t.co/a51CAfmi2X pic.twitter.com/ZiKh3OkMjs

— Olivier Klein (@OlivierKlein93), via Twitter

Les démarches pourront s'effectuer par voie dématérialisée, sur un portail internet qui sera mis en ligne dans les prochaines semaines. Les dossiers de demande de soutien financier au titre de l'accueil en 2022 pourront être déposés jusqu'au 31 avril 2023. Concernant les premiers versements, ils seront effectués avant la fin de l'année 2022, conformément au calendrier annoncé par la Première ministre Elisabeth Borne.

"100.000 Ukrainiens accueillis en France"

Cette aide financière avait été annoncée en juillet dernier par le préfet Joseph Zimet, qui dirige la cellule interministérielle de crise (CIC) dans une interview au 'Monde'. "Nous avons franchi le seuil des 100.000 Ukrainiens accueillis en France", avait-il alors révélé, soulignant qu'"avant la guerre, on n'en recensait que 19.000 sur le territoire". "Dans les premières semaines du conflit, la SNCF a acheminé 10.000 personnes de Paris vers l'Espagne alors que plus de 15.000 Ukrainiens entraient en France par les Alpes-Maritimes pour continuer leur route vers l'Espagne", avait-il expliqué.

Sur la prise en charge des familles ukrainiennes, "on sait qu'il y en a 13.000 dans le logement, 11.000 dans de l'hébergement public collectif (centres de vacances, résidences étudiantes, Ehpad réaménagés...). On sait aussi qu'ils sont 5000 dans des hébergements d'urgence de type hôtel ou gymnase", a détaillé Joseph Zimet. Concernant l'hébergement citoyen, 15.000 Ukrainiens sont dans des dispositifs certifiés et 11.000 se trouvent dans de l'hébergement citoyen spontané, a-t-il ajouté.