Guerre en Ukraine : pourquoi TotalEnergies va porter plainte contre Yannick Jadot

Alors que le candidat écologiste à l'élection présidentielle a maintenu ses accusations contre TotalEnergies de complicité de "crimes de guerre" en Ukraine, le géant français a décidé d'engager "sans délai une action en diffamation".

(Boursier.com) — Passe d'armes entre Yannick Jadot et TotalEnergies... Alors que le groupe pétrolier va renoncer au pétrole russe mais pas au gaz, le candidat écologiste à l'élection présidentielle a réaffirmé mercredi ses accusations contre le géant français de complicité de "crimes de guerre" en Ukraine.

"TotalEnergies, soutenu par Emmanuel Macron, fait quelques concessions mais maintient l'essentiel de ses activités en Russie, en pleine connaissance des crimes de guerre qu'elles contribuent à financer. Oui c'est être complice !", a-t-il tweeté, appelant "Patrick Pouyanné, PDG de Total, à débattre" avec lui...

Sur son compte Twitter, le groupe a annoncé engager une action en diffamation contre le candidat EELV. "Monsieur Yannick Jadot, les mots ont un sens et vos propos sont inacceptables. Être 'complice de crimes de guerre', c'est fournir une aide directe à un Etat ou à une organisation criminelle auteurs des crimes. Vos accusations sont une insulte à l'intégrité de nos équipes et vont à l'encontre de nos valeurs", a-t-il écrit...

(1/3) Monsieur @yjadot, les mots ont un sens et vos propos sont inacceptables. Être " complice de crimes de guerre " c'est fournir une aide directe à un Etat ou à une organisation criminelle auteurs des crimes. Vos accusations sont une insulte à l'intégrité de nos équipes... https://t.co/1Uw8Ms2ihS >— TotalEnergies (@TotalEnergies), via Twitter

Des propos "particulièrement graves et infondés"

"Vos propos sont particulièrement graves et infondés contre notre compagnie qui n'opère aucun champ pétrolier ou gazier en Russie. TotalEnergies conduit ses opérations d'achat de gaz en Russie pour le revendre, notamment en Europe pour le bénéfice des consommateurs européens, dans le strict respect de la politique de l'Union européenne et des mesures de sanctions européennes applicables. TotalEnergies a donc décidé d'engager sans délai une action en diffamation", poursuit-il.

Pour rappel, Yannick Jadot avait d'ores et déjà dénoncé début mars la "complicité inacceptable" du groupe avec Moscou, soulignant le fait que l'entreprise "reste la dernière multinationale du pétrole et du gaz présente en Russie" après l'invasion de l'Ukraine.

"Si j'étais à la place d'Emmanuel Macron, j'imposerais à Total la fin de sa complicité avec Vladimir Poutine et ce qui se passe en Ukraine. J'imposerais à Total de quitter la Russie", avait-il alors lancé sur 'CNews'.

Colère de Patrick Pouyanné

Invité sur 'RTL' ce mercredi, le patron de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a fait part de sa colère. "Je suis un patron en colère", a-t-il confié, jugeant "gravissimes" les critiques de Yannick Jadot contre son groupe. "Monsieur Jadot nous accuse de crime de guerre, ce n'est pas acceptable, c'est une insulte", a-t-il insisté.

Le PDG du groupe a rappelé renoncer à tout achat de pétrole ou de produits pétroliers russes au plus tard à la fin de l'année, mais s'est dit dans l'impossibilité de se passer du gaz russe. "Je sais remplacer ce pétrole et ce diesel" russes mais "le gaz, je ne sais pas le faire", a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "j'ai des contrats de 25 ans et je ne sais pas sortir de ces contrats".