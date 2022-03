Guerre en Ukraine : les sites internet d'Auchan, de Decathlon et de Leroy Merlin piratés

Le groupe de hackers Anonymous a annoncé avoir hacké les sites russes des trois enseignes appartenant à la famille Mulliez, expliquant cibler "les entreprises qui continuent d'opérer en Russie"...

(Boursier.com) — Alors que plusieurs entreprises françaises ont pris la décision de quitter la Russie après l'invasion de l'Ukraine fin février, d'autres ont choisi de poursuivre leur activité. C'est le cas notamment d'Auchan, Décathlon et Leroy Merlin. Les enseignes appartenant à la famille Mulliez ont réaffirmé qu'ils ne fermeraient pas leurs magasins en Russie malgré les critiques, les appels au boycott et celui du président ukrainien Volodymyr Zelensky à cesser de soutenir "la machine de guerre" russe et à quitter ce pays.

Sur Twitter, le groupe de hackers Anonymous a annoncé avoir hacké les sites russes d'Auchan, Leroy Merlin et Decathlon. "Anonymous cible les entreprises qui continuent d'opérer en Russie. http://auchan.ru DOWN, http://leroymerlin.ru DOWN, http://decathlon.ru DOWN", a-t-il écrit.

Jeudi dans l'après-midi, les sites russes d'Auchan et Leroy Merlin restaient inaccessibles, tandis que celui de Decathlon était instable, alternant entre page d'accueil et page d'erreur. En France, les sites fonctionnent normalement.

Une "guerre numérique"

Depuis le conflit en Ukraine, le célèbre collectif de hackers mène une "guerre numérique" contre le "régime criminel du Kremlin", et les entreprises qui le soutiennent. De nombreux sites d'Etat russes et biélorusses ont d'ores et déjà été visés, ainsi que d'autres sites web comme ceux des aéroports, de centres commerciaux ou de banques.

Auchan, Decathlon et Leroy Merlin sont de plus en plus critiqués pour leur présence maintenue en Russie. Des publicités et logos avaient été détournés et des appels au boycott se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Mi-mars, des élus Europe Ecologie les Verts s'étaient également réunis au siège d'Auchan près de Lille pour appeler les enseignes appartenant à la famille Mulliez à cesser leurs activités dans le pays.

Au lendemain de l'annonce par Renault de la suspension de l'activité de son usine de Moscou, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a tenu à préciser ce jeudi que le maintien ou non de l'activité des entreprises françaises en Russie "n'est pas une décision de l'Etat français".

Ce sont "les entreprises privées qui prennent les décisions"

Ce sont aux entreprises privées de décider si elles souhaitent ou non poursuivre leur activité en Russie tant qu'elles se conforment aux sanctions prises à l'encontre de Moscou en raison de la guerre en Ukraine, a-t-il expliqué sur 'RMC'.

Ce sont "les entreprises privées qui prennent les décisions" qui les concernent, a-t-il ajouté. Rappelant que l'objectif des sanctions à l'encontre de la Russie est de "renchérir" le coup de la guerre pour Vladimir Poutine, il a expliqué que si le gouvernement "avait considéré que dire à toutes nos entreprises 'Partez de la Russie' servait cet objectif, [il] l'aurait fait".