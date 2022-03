Guerre en Ukraine : le plan d'urgence du gouvernement sera dévoilé mercredi

Pour limiter les répercussions négatives sur les ménages et les entreprises.

(Boursier.com) — Le gouvernement dévoilera mercredi son "plan de résilience" pour aider l'économie française à "encaisser au mieux les impacts économiques" des sanctions prises contre la Russie. L'impact économique des sanctions européennes et françaises mises en oeuvre dans le sillage de l'offensive russe en Ukraine, que Moscou décrit comme une "opération militaire spéciale", était inéluctable, "sauf à se contenter de mesures sans réelle portée", a souligné Jean Castex la semaine dernière devant les députés.

Evoquant le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie mis en place à l'automne dernier, le Premier ministre a notamment précisé que pour limiter les répercussions négatives sur les ménages et les entreprises, les mesures "d'accompagnement et de protection seront prolongées et renforcées autant que nécessaire".

Prix des carburants

Jean Castex a d'ailleurs fait des annonces dès le weekend dans 'Le Parisien'. Il va introduire une remise de 0,15 euros par litre de carburant afin d'aider les conducteurs à faire face à la hausse des prix du pétrole. Cette mesure, qui sera appliquée dès le premier avril et pour une durée de quatre mois, devrait coûter un peu plus de 2 milliards d'euros au gouvernement.

Les prix de l'essence et du diesel ont atteint des records dans de nombreux pays cette semaine, l'invasion russe de l'Ukraine aggravant les tensions sur les marchés alors que les économies avaient commencé à se remettre de la pandémie de coronavirus.

Jean Castex a précisé que cette remise concernerait non seulement les ménages, mais aussi les professionnels comme les routiers, les fermiers ou les pêcheurs. Le Premier ministre a expliqué que cette remise permettrait d'économiser 9 euros sur un plein de 60 litres...

Prix du gaz et pétrole

Selon le gouverneur de la Banque de France, le poids du conflit en Ukraine sera beaucoup moins lourd que celui du coronavirus et dépendra beaucoup du prix du gaz et du pétrole... La banque centrale a fait ses calculs. "Dans le scénario modéré, avec un prix du baril proche de 100 dollars jusqu'en avril, puis qui baisserait ensuite progressivement, nous aurions une croissance à 3,4 % en 2022", explique François Villeroy de Galhau.

Dans le second scénario, "dégradé, avec un baril à 125 dollars jusqu'à fin 2024, nous serions à 2,8% cette année... Sans la guerre, nous aurions eu une très bonne croissance en 2022, à 3,9%, au-dessus de nos dernières prévisions à 3,6%, car Omicron n'a pratiquement pas pesé sur l'activité", poursuit-il. "En résumé, selon les deux scénarios, nous perdrions un demi-point ou un point de croissance sur l'année. Mais dans tous les cas de figure, jusqu'en 2024, la croissance restera positive, sans récession".