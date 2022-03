Guerre en Ukraine : la Russie bloque l'accès à Google News

Le régulateur des télécommunications accuse le service d'actualités en ligne d'Alphabet d'autoriser l'accès à de "fausses" informations sur le déroulé des opérations militaires russes en Ukraine.

(Boursier.com) — Après avoir banni Facebook et Instagram à cause de leurs "activités extrémistes", la Russie limite l'accès à Google Actualités. Le régulateur des télécommunications Roskomnadzor accuse le service d'actualités en ligne d'Alphabet d'autoriser l'accès à de "fausses" informations sur le déroulé des opérations militaires russes en Ukraine.

"Nous confirmons que certaines personnes ont des difficultés à accéder à l'application et au site Web Google News en Russie et que cela n'est pas dû à des problèmes techniques de notre côté", a déclaré le géant du Web dans un communiqué.

"Nous avons travaillé dur pour que les services d'information comme 'News' soient accessibles aux personnes en Russie aussi longtemps que possible", a-t-il également souligné.

Demande du bureau du procureur général de Russie

Selon l'agence de presse Interfax, Roskomnadzor a agi à la demande du bureau du procureur général de Russie. "Le service d'information en ligne américain en question a donné accès à de nombreuses publications et documents contenant des informations non authentiques et d'importance publique sur le déroulement de l'opération militaire spéciale sur le territoire de l'Ukraine", a-t-elle affirmé, citant le régulateur.

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine fin février, le contrôle des informations diffusées sur Internet a été renforcé en Russie. Plusieurs médias russes et étrangers, dont la BBC, ont été bannis.

Facebook et Instagram interdits, Twitter restreint

Concernant les réseaux sociaux, la justice russe a suivi lundi l'avis des services de sécurité, qui souhaitaient l'interdiction immédiate de Facebook et d'Instagram après que leur maison mère Meta a été sanctionnée pour "activité extrémiste".

Pour rappel, le géant américain des réseaux sociaux, qui possède également WhatsApp, avait déclenché la colère de Moscou en indiquant qu'elle ne modérerait pas certains messages insultants, voire incitant à la violence contre l'armée russe et le président Vladimir Poutine, suite à l'invasion de l'Ukraine lancée par Moscou le 24 février dernier. L'accès à Twitter a aussi été restreint.

Le régulateur des télécommunications avait également accusé la semaine dernière Google et son service vidéo d'activités "terroristes", affirmant que des utilisateurs de YouTube "diffusent des publicités avec des appels à mettre hors service les réseaux ferroviaires de la Russie et du Bélarus".