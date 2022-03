Guerre en Ukraine : Instagram coupé en Russie

La semaine dernière, Meta, qui possède Instagram, avait affirmé qu'il permettrait aux utilisateurs de ses réseaux sociaux en Ukraine de publier des messages tels que "Mort aux envahisseurs russes".

(Boursier.com) — Après Facebook, Instagram n'est plus accessible en Russie... Accusé d'avoir autorisé et promu des appels aux meurtres de Russes en lien avec le conflit en Ukraine, le réseau social, propriété de Meta, a informé ses utilisateurs qu'ils ne pourront plus accéder à leur compte Instagram. L'accès au service a été restreint en Russie depuis minuit lundi...

Un e-mail du régulateur russe des communications a recommandé aux utilisateurs de déplacer leurs photos et vidéos d'Instagram avant sa fermeture, et les a encouragés à basculer vers les "plateformes compétitives" de la Russie.

La semaine dernière, le géant américain des réseaux sociaux, qui possède également Facebook et WhatsApp, avait affirmé qu'il permettrait aux utilisateurs de ses réseaux sociaux en Ukraine de publier des messages tels que "Mort aux envahisseurs russes".

"Preuve d'indulgence"

"En raison de l'invasion russe de l'Ukraine, nous faisons preuve d'indulgence pour des formes d'expression politique qui enfreindraient normalement nos règles sur les discours violents", a indiqué le groupe californien jeudi soir dans un communiqué, ajoutant qu'il continuera "de ne pas autoriser des appels crédibles à la violence contre des civils russes".

Selon des courriels internes entre modérateurs de Meta, consultés par l'agence de presse 'Reuters', cette nouvelle règle concernerait l'Arménie, la Géorgie, l'Estonie, l'Azerbaïdjan, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Russie, la Slovaquie ainsi que l'Ukraine.

Instagram déjà restreint depuis vendredi

Le 4 mars, le régulateur national russe de l'Internet avait déjà bloqué Facebook et restreint l'accès à Twitter... Vendredi dernier, la Russie avait également annoncé restreindre l'accès à Instagram, dénonçant le changement de politique de Meta et engageant des poursuites pour "appel aux meurtres". "A la suite de la requête du bureau du Procureur général, l'accès au réseau social Instagram [...] sera restreint en Russie", a indiqué le régulateur russe des télécommunications Roskomnadzor dans un communiqué.

"Nous exigeons que les autorités américaines mettent fin aux activités extrémistes de Meta, et prennent des mesures pour traduire les auteurs en justice", a de son côté tweeté l'ambassade de Russie aux Etats-Unis.