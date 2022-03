Guerre en Ukraine : Heineken se retire de Russie

"En toutes circonstances, nous garantissons le paiement des salaires de nos 1.800 collaborateurs jusqu'à fin 2022", a assuré le brasseur néerlandais.

(Boursier.com) — Heineken se retire totalement de Russie... "Choqués et profondément attristés de voir la guerre en Ukraine continuer à se déployer et à s'intensifier", le brasseur néerlandais a annoncé ce lundi quitter le pays, où il compte quelque 1.800 employés.

"Nous avons annoncé plus tôt que Heineken avait arrêté de nouveaux investissements et exportations vers la Russie, mis fin à la production, à la vente et à la publicité de la marque Heineken(R), et annoncé que nous n'accepterions aucun avantage financier net ou profit de nos activités en Russie", rappelle le groupe dans un communiqué.

"Suite à l'examen stratégique de nos opérations annoncé précédemment, nous avons conclu que la propriété de Heineken dans l'entreprise en Russie n'est plus durable ni viable dans l'environnement actuel. En conséquence, nous avons décidé de quitter la Russie", poursuit-il.

Les salariés payés jusqu'à la fin de l'année

Afin d'"assurer la sécurité et le bien-être continus" de ses employés et "minimiser le risque de nationalisation", la marque de bière a estimé qu'il était "essentiel de poursuivre les opérations récemment réduites pendant cette période de transition".

"En toutes circonstances, nous garantissons le paiement des salaires de nos 1.800 collaborateurs jusqu'à fin 2022 et ferons tout notre possible pour préserver leur futur emploi", a-t-elle également assuré.

Le brasseur a dit également bénéficier "d'aucun transfert de propriété" et prévoir "une dépréciation et d'autres charges exceptionnelles non cash d'environ 0,4 milliard d'euros au total". "Une fois le transfert terminé, Heineken n'aura plus de présence en Russie", a-t-il ajouté